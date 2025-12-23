رایزن علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی در ترکیه با دکتر مصطفی آفه، رئیس امور بین‌الملل شورای آموزش عالی ترکیه (YÖK)، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد رضا پور محمدی رایزن علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی در ترکیه با دکتر مصطفی آفه، رئیس امور بین‌الملل شورای آموزش عالی ترکیه (YÖK)، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار، ضمن بررسی دعوت وزیر آموزش ملی ترکیه از وزیر علوم ایران برای سفر به آنکارا، مقرر شد مقدمات تمدید تفاهم‌نامه همکاری آموزشی بین دو کشور فراهم شود.

همچنین مشکلات مربوط به عدم تأیید مدارک دانش‌آموختگان دانشگاه پیام نور توسط شورای یوک مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد دانشگاه پیام نور حضوری بودن آموزش خود را به‌صورت رسمی اعلام کند.

در پایان، دو طرف بر گسترش همکاری‌های علمی و آموزشی میان ایران و ترکیه تأکید کردند.