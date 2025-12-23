مقارن با روز‌های آغازین زمستان و شب یلدا، نمایشگاهی از آثار هنرجویان بوسنیایی هنر تذهیب در سارایوو برگزار شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از سارایوو؛ در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه علاوه بر نمایش آثار ۱۷ هنرجوی بوسنیایی که در دوره‌های تذهیب که از سوی رایزنی فرهنگی کشورمان در بوسنی و هرزگوین برگزار شده، شرکت کرده بود، شب یلدا نیز گرامی داشته شد.

محمدحسین انصاری، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در این مراسم ضمن سخنانی به بیان تاریخچه شب یلدا برای حضار پرداخت.

همچنین آقای دکتر علی اکبر صالحی رئیس بنیاد ایران‌شناسی که به منظور حضور در رونمایی فرهنگ بوسنیایی فارسی به بوسنی سفر کرده است، مهمان ویژه این مراسم بود.

در پایان گواهینامه شرکت در دوره توسط دکتر صالحی به شرکت‌کنندگان اهدا شد.