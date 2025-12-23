پخش زنده
رئیس پژوهش و فناوری شرکت نفت فلات قاره ایران گفت: با کمک معاونت علمی و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری تاکنون ۱۵۴ پروژه پژوهشی تولید بار اول در شرکت نفت فلات قاره ایران تعریف و بیش از ۲۵ پروژه پژوهشی برای اجرا تأیید شده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما،مهدی توکلی اظهار کرد: بهطور کلی واحد پژوهش و فناوری این شرکت، حل مسائل پیچیده فنی در حوزه فراساحل با کمترین هزینه و بیشترین بازدهی را ضمن حفاظت از محیط زیست دنبال میکند و توانمندی محوری آن بومیسازی فناوریهای راهبردی، توسعه نوآوریهای داخلی و تبدیل ایده به محصولات است.
وی با بیان اینکه اگر این نوآوریها و فناوریها در میدانهای فراساحلی شرکت نفت فلات قاره ایران تثبیت شود، نگاه بسیار امیدوارکنندهای برای تولید پایدار در این شرکت ایجاد میشود، افزود: با توجه به وجود میادین پیچیده این شرکت در خلیجفارس، بهرهبرداری از روشهای نوین و دانشمحور، افق روشن و امیدواری بسیار قاطعی برای پایداری تولید به دنبال دارد.
رئیس پژوهش و فناوری شرکت نفت فلات قاره ایران گفت: با توجه به اینکه توسعه فناوریها به بهرهدهی چاهها در فراساحل کمک بسیار زیادی میکند، در واحد پژوهش و فناوری شرکت پنج محور توانمندی و کارایی را پیگیری میکنیم. کارایی اصلی این واحد توسعه فناوریهای اکتشاف و تولید در میدانهای دریایی است و به دنبال راهحلهای فنی برای افزایش ضریب بازیافت، بهبود روشهای لرزهنگاری و تفسیر دادههای اکتشافی، طراحی و بهینهسازی روشهای حفاری در خلیجفارس و مدیریت یکپارچه مخزن هستیم.
توکلی ادامه داد: توانمندی کلیدی در واحد پژوهش و فناوری، بومیسازی فناوریهای راهبردی و کاهش وابستگی شامل طراحی و ساخت قطعات و تجهیزات عملیاتی، توسعه نرمافزارهای تخصصی نفت و گاز و فناوریهای مرتبط با سکوهای دریایی است.
وی گفت: تمرکز بر توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست شامل پایش و کنترل آلودگیهای نفتی در دریا، مدیریت پسماند و پساب صنعتی و ارزیابی اثرات زیستمحیطی پروژهها از دیگر اقدامهای واحد پژوهش و فناوری شرکت نفت فلات قاره ایران در این زمینه است.
رئیس پژوهش و فناوری شرکت نفت فلات قاره ایران محور چهارم فعالیتهای این واحد را مدیریت دانش و فناوری دانست و افزود: به همین منظور با توسعه بانکهای اطلاعاتی و حمایت از پایاننامهها، پروژههای دانشگاهی و فرصتهای مطالعاتی، گروههای چندتخصصی و ثبتهای مالکیت فکری و معنوی را تشکیل دادهایم.
توکلی در پایان محور پنجم فعالیت این واحد را اقتصاد دانشبنیان و تجاریسازی فناوریها اعلام کرد و گفت: بر این اساس تجاریسازی دستاوردهای پژوهشی، حمایت از شرکتهای دانشبنیان و کاهش هزینههای عملیاتی و افزایش بهرهوری توسط این واحد دنبال میشود