مدیرمسئول نشریه علمی، ترویجی «نانوس» دانشگاه پیامنور ایلام گفت: این نشریه در ششمین جشنواره سراسری دانشجویی «فناوری نانو»، موفق به کسب رتبه برتر کشور شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ کوثر ملکپور اظهار کرد: اخبار فعالیتهای انجمن ما در حوزه فناوری نانو که از طریق مصاحبههای حضوری، برگزاری کارگاههای علمی، بازدیدها و برگزاری نمایشگاههایی با همکاری کارشناسان و استادان دانشگاه در کانال تلگرامی انجمن و یا از طریق انتشار نشریه علمی نانوس در حوزه نانو منتشر میشود.
وی افزود: اولویت ما در این نشریه، معرفی توانمندیهای علمی محققان و پژوهشگران ایرانی؛ به ویژه نسل جوان و محققان در داخل کشور دارد؛ هر چند با توجه به تازگی و جذابیت حوزه فناوری نانو، انتشار نشریه در این حوزه، تناسب خوبی دارد؛ ولی توجه، هدایت و حمایت بیشتر میتواند نسل جدید علاقهمند به عرصه علم و دانش را بیشتر به این سمت هدایت کند.
ملکپور عامل موفقیت انجمن دانشجویی را در جوان بودن و روحیه فعالیت، پشتکار و پیگیری اعضای انجمن نانو در موضوعات مختلف و همچنین داشتن اعتقاد به کاری که در عرصه علم و فناوری و سایر حوزهها انجام میدهند، دانست و گفت: انجمن فناوری نانو تاکنون در جشنوارههای مختلف موفق به کسب عناوین مختلف کشوری و ملی شده است.
ملکپور تشریح کرد: در جشنواره اخیر مشهد؛ این نشریه موفق به کسب عنوان برترین نشریه دانشجویی حوزه فناوری نانو کشور شد.
وی ابراز امیدواری کرد: کسب این عنوانها در محیط دانشگاهی ایجاد امید، نشاط و شور علمی را در بین دانشجویان و جوانان استان ایلام فراهم آورد.