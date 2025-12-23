به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجید انتظاریان با حضور در خبر بیست سیما با اشاره به اینکه نام‌نویسی مراسم معنوی اعتکاف ماه رجب تا پنجم دی‌ ادامه دارد، گفت: امسال اعتکاف در گروه‌های دانش‌آموزی دختر و پسر، بزرگسالان بانوان و آقایان، دانشجویی و اساتید و مادر و فرزند زیر سه سال برگزار خواهد شد.

دبیر ستاد اعتکاف کیش، گفت: مراسم معنوی اعتکاف دانش‌آموزی دختران در مصلی کیش، بانوان بزرگسال در مسجد خاتم‌الانبیاء (ص)، دانش‌آموزی پسران در مسجد امام حسن مجتبی (ع) و آقایان بزرگسال در مسجد حضرت زینب (س) برگزار می‌شود.

مجید انتظاریان، نام نویسی در مراسم اعتکاف را مجازی توصیه کرد و گفت: اطلاع‌رسانی در فضای مجازی، گروه‌های شهری و تبلیغات شهری انجام شده و متقاضیان می‌توانند با پیوند ستاد اعتکاف نام نویسی کنند.

او افزود: متقاضیان می توانند با حضور در مساجد خاتم‌الانبیاء (ص) و امام حسن مجتبی (ع) و دفتر فرهنگی نهاد امامت جمعه کیش و اقع در مصلی کیش در این مراسم معنوی نام نویسی کنند.

او گفت: خادمان اعتکاف پس از ساماندهی و آموزش، در برگزاری مراسم به معتکفان خدمات‌رسانی می‌کنند.

پیوند نام نویسی خادمان افتخاری، چهارم و پنجم دی در سامانه فعال خواهد شد.

دبیر ستاد اعتکاف کیش با اشاره به مشارکت خیران برای برگزاری این مراسم معنوی، گفت: خیران برای کمک و اهدای نذورات و اطعام معتکفان می توانند به معاونت فرهنگی اجتماعی دفتر نهاد امامت جمعه کیش و اقع در مصلی کیش مراجعه کنند.