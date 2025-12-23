پخش زنده
امروز: -
امام هادی(ع) دهمین امام شیعیان در سوم رجب سال ۲۵۴ هجری قمری در شهر سامرا و در پی توطئه حکومت عباسی به شهادت رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ امام علیالنقی الهادی(ع) دهمین پیشوای شیعیان از جمله ائمهای است که بخش عمده عمر پربرکت خود را در شرایط سخت خفقان سیاسی و نظارت شدید حکومت عباسی سپری کرد. شخصیتی که با وجود محدودیتها، با هدایت فکری و اعتقادی شیعیان، پایههای معرفتی تشیع را استحکام بخشید و سرانجام در چنین فضایی به شهادت رسید.
امام علیالنقی الهادی(ع)، دهمین پیشوای شیعیان، در سوم رجب سال ۲۵۴ هجری قمری و در سن ۴۱ سالگی در شهر سامرا به شهادت رسید. بنا بر نقلهای تاریخی، آن حضرت به دستور معتمد عباسی و با زهر مسموم شد و پس از سالها زندگی در حصر و محدودیت، به دیدار معبود شتافت.
امام هادی(ع) در سال ۲۱۲ هجری قمری در روستای صریا در نزدیکی مدینه متولد شد و پس از شهادت پدر بزرگوارش امام جواد(ع)، در سن هشت سالگی عهدهدار امامت شد. دوران امامت آن حضرت همزمان با حکومت چند تن از خلفای عباسی از جمله متوکل، منتصر، مستعین و معتمد بود که همگی سیاست فشار و کنترل شدید بر امام و شیعیان را دنبال میکردند.
به دلیل نفوذ معنوی و جایگاه اجتماعی امام هادی(ع)، متوکل عباسی دستور داد آن حضرت از مدینه به سامرا منتقل شود؛ شهری نظامی که محل استقرار خلافت عباسی بود. امام در سامرا تحت مراقبت دائمی قرار داشت و ارتباط او با شیعیان بهشدت محدود شده بود، اما با این حال، از طریق شبکه وکالت، مکاتبات و تربیت شاگردان، جریان هدایت دینی و فکری شیعه را استمرار بخشید.
از مهمترین اقدامات امام هادی(ع) میتوان به تقویت بنیانهای اعتقادی شیعه، تبیین جایگاه امامت، مقابله با انحرافات فکری و پاسخ به شبهات کلامی اشاره کرد. زیارت جامعه کبیره، بهعنوان یکی از ماندگارترین متون معرفتی شیعه، از آثار برجایمانده از آن حضرت است که نقش مهمی در معرفی جایگاه اهلبیت(ع) دارد.
پیکر مطهر امام هادی(ع) پس از شهادت، در خانه محل سکونتش در سامرا به خاک سپرده شد؛ مکانی که امروز به همراه مرقد فرزندش امام حسن عسکری(ع)، به حرم عسکریین(ع) تبدیل شده و از مهمترین اماکن زیارتی شیعیان جهان به شمار میرود.
سالروز شهادت امام هادی(ع) هر ساله با برگزاری آیینهای سوگواری و مجالس عزاداری در نقاط مختلف جهان اسلام گرامی داشته میشود و شیعیان با تأسی به سیره آن حضرت، بر ضرورت پایداری در برابر ظلم، حفظ هویت دینی و تعمیق معرفت اسلامی تأکید میکنند.
گزارش از سیده حکیمه موسوی