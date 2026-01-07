جانشین فرمانده انتظامی شهرستان خدابنده از اجرای طرح امنیت محله محور (زاجرات) و دستگیری ۶ سارق و کشف ۲۸ فقره سرقت خبر داد.

سرهنگ عزیزی بیان داشت: طرح امنیت محله محور (زاجرات) به منظور مبارزه با سرقت، دستگیری سارقان و کشف سرقت‌ها با تشکیل اکیپی مجرب از ماموران پلیس آگاهی و کوپ شهرستان، ضمن انجام گشت زنی هدفمند در سطح حوزه استحفاظی به اجرا درآمد.

وی افزود: در اجرای این طرح ۶ سارق دستگیر شدند که در تحقیقات اولیه به انجام ۲۸ فقره انواع سرقت اعتراف کردند.

این مقام انتظامی استان ادامه داد: کشف ۹ فقره سرقت اماکن خصوصی، هفت فقره سرقت اماکن عمومی، ۲ فقره سرقت مغازه، چهار فقره سرقت سیم و کابل، یک فقره سرقت منزل، دو فقره سرقت احشام، یک دستگاه موتورسیکلت و دو دستگاه خودروی پراید مسروقه از نتایج اجرای این طرح است.

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان خدابنده با اشاره به تشکیل پرونده مقدماتی و معرفی ۶ متهم به مراجع قضایی خاطرنشان کرد: اجرای طرح مبارزه با سرقت به صورت متناوب با تمام توان جهت برقراری امنیت پایدار در سطح شهرستان ادامه خواهد یافت و شهروندان می‌توانند در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مشکوک امنیتی، مراتب را در اسرع وقت به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.