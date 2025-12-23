به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ مالک حزبائی گفت: در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی و اجرای طرح‌های پاکسازی مناطق آلوده وجرم خیز و مبارزه با خرده فروشان ومعتادان، طرح ارتقاء امنیت اجتماعی محله محور در این شهرستان به اجرا درآمد.

وی افزود: ماموران انتظامی شهرستان بارصد اطلاعاتی و تحقیقات میدانی و پس از هماهنگی با مراجع قضایی، طی عملیاتی غافلگیرانه اقدام به دستگیری یک سارق، ۶ نفر محکوم متواری، و دستگیری یک نفر به اتهام آدم ربایی کردند.

سرهنگ حزبائی در ادامه افزود: کشف یک فقره سرقت منزل، کشف ۳ هزار لیتر سوخت قاچاق، کشف یک فقره کلاهبرداری ومقادیری مواد مخدر ومشروبات الکلی وتوقیف ۷ دستگاه موتورسیکلت و یک دستگاه خودرو از دستاورد‌های این طرح بود.