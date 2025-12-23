رئیس اداره تحقیق و توسعه آموزش مردمی و اطلاع‌رسانی معاونت غذا و داروی اهواز گفت: ارتقاء خدمات ناباروری و کاهش هزینه‌های درمانی بیماران باهدف حمایت از سیاست‌های جمعیتی کشور در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهرزاد ناطق زاده با اشاره به اهمیت تصمیم‌گیری‌های تخصصی و ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌ها، گفت: نشستی با هدف ارتقای خدمات درمان ناباروری، حمایت از سیاست‌های جوانی جمعیت و تحقق اهداف سند ملی جمعیتی برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه که با حضور نمایندگانی از گروه ایمنی و زنان و زایمان، سازمان‌های بیمه‌گر، معاونت درمان و سازمان نظام پزشکی در محل دفتر معاونت غذا و دارو تشکیل شد، تصمیمات کلیدی در راستای دو هدف اصلی شامل بهبود دسترسی بیماران به دارو‌های تخصصی و افزایش پوشش بیمه‌ای دارو‌ها و کاهش پرداخت از جیب بیماران اتخاذ شد.

دکتر ناطق زاده در پایان تأکید کرد: این اقدامات به منظور تسهیل فرآیند درمان و حمایت از خانواده‌ها و زوجین نابارور در استان صورت گرفته و نتایج آن به‌زودی اجرایی خواهد شد.