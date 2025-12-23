پخش زنده
فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین از کشف پرونده کلاهبرداری ۴ میلیارد ریالی و بازگشت سرمایه به مالباخته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سرهنگ محمدرضا قائمی نژادگفت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر سرمایهگذاری در یک صرافی ارز دیجیتال و بلوکه شدن سرمایه، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس فتا شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: مأموران با انجام اقدامات فنی و پلیسی و مسدود کردن حسابهای متهم، موفق کشف این پرونده کلاهبرداری و بازگرداندن سرمایه به مالباخته شدند.
سرهنگ قائمی نژاد با تأکید بر لزوم استفاده از صرافیهای معتبر و دارای مجوز برای انجام معاملات ارز دیجیتال، به شهروندان هشدار داد: تنها از منابع مطمئن سرمایهگذاری کنید و در صورت مواجهه با هرگونه مورد مشکوک، مراتب را از طریق سامانه ۰۹۶۳۸۰ به پلیس اطلاع دهید.