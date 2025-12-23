پخش زنده
سازمان لیگ فدراسیون والیبال ناظران و داوران هفته هشتم لیگ برتر مردان را معرفی کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته هشتم مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای برتر مردان ایران روز چهارشنبه سوم دی ماه در شهرهای تهران (دو دیدار)، اسلامشهر، اردکان، نور، رفسنجان و اصفهان برگزار میشود.
سازمان لیگ فدراسیون والیبال با هماهنگی کمیته داوران ناظران و داوران این دیدارها را اعلام کرد که برنامه کامل و فهرست ناظران و داوران این هفته به قرار زیر است:
تهران، سالن زندهیاد یزدانی خرم، ساعت ۱۵:۳۰
پیکان تهران – فولاد سیرجان ایرانیان
ناظر فنی: نادر انصاری، ناظر داوری: مسعود قاری، داور اول: کیوان عابدزاده، داور دوم: مرتضی حسن علایی و داور ویدئوچک: سجاد خان بابازاده
اسلامشهر، سالن شهید بیضایی، ساعت ۱۶
طبیعت اسلامشهر – سایپا تهران
ناظر فنی: احمد دامغانی نژاد، ناظر داوری: احمد سرمست، داور اول: مرتضی اکرمی، داور دوم: مجتبی بیداریان و داور ویدئوچک: حامد آقا براری
تهران، خانه والیبال، ساعت ۱۶
رازین پلیمر – صنعتگران امید
ناظر فنی: خضراله ترابی، ناظر داوری: حسین پورکاشیان، داور اول: ابراهیم فیروزی، داور دوم: مهدی نویدی نو و داور ویدئوچک: نیما یزدان پناه
اردکان، سالن شهید سلیمانی، ساعت ۱۶
چادر ملو اردکان – شهرداری ارومیه
ناظر فنی: مجید محسنی شوشتری، ناظر داوری: حمید راهجردیان، داور اول: داود نافعی، داور دوم: اسماعیل رزقی و داور ویدئوچک: سعید واعظی
نور، سالن امام خمینی (ره)، ساعت ۱۶
مهرگان نور – پاس گرگان
ناظر فنی: خیلیل یگانه مجد، ناظر داوری: بهروز جعفری، داور اول: علیرضا قریب، داور دوم: هادی تیموری و داور ویدئوچک: وحید مهرپور
رفسنجان، سالن ۹ دی، ساعت ۱۶
مس رفسنجان – شهداب یزد
ناظر فنی: مسعود ذوقی، ناظر داوری: علی اصغر حاجی کاظمی، داور اول: محمدرضا درفش کاویان، داور دوم: مجتبی نعمتی و داور ویدئوچک: مجتبی اسپرغم
اصفهان، سالن ملت، ساعت ۱۶
فولاد مبارکه سپاهان – استقلال گنبد
ناظر فنی: محمد ابراهیم زاده، ناظر داوری: محمد شاهمیری، داور اول: امید فولادی وندا، داور دوم: علیرضا پور دهقان و داور ویدئوچک: جواد مرآتی