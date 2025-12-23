به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته هشتم مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران روز چهارشنبه سوم دی ماه در شهر‌های تهران (دو دیدار)، اسلامشهر، اردکان، نور، رفسنجان و اصفهان برگزار می‌شود.

سازمان لیگ فدراسیون والیبال با هماهنگی کمیته داوران ناظران و داوران این دیدار‌ها را اعلام کرد که برنامه کامل و فهرست ناظران و داوران این هفته به قرار زیر است:

تهران، سالن زنده‌یاد یزدانی خرم، ساعت ۱۵:۳۰

پیکان تهران – فولاد سیرجان ایرانیان

ناظر فنی: نادر انصاری، ناظر داوری: مسعود قاری، داور اول: کیوان عابدزاده، داور دوم: مرتضی حسن علایی و داور ویدئوچک: سجاد خان بابازاده



اسلامشهر، سالن شهید بیضایی، ساعت ۱۶

طبیعت اسلامشهر – سایپا تهران

ناظر فنی: احمد دامغانی نژاد، ناظر داوری: احمد سرمست، داور اول: مرتضی اکرمی، داور دوم: مجتبی بیداریان و داور ویدئوچک: حامد آقا براری



تهران، خانه والیبال، ساعت ۱۶

رازین پلیمر – صنعتگران امید

ناظر فنی: خضراله ترابی، ناظر داوری: حسین پورکاشیان، داور اول: ابراهیم فیروزی، داور دوم: مهدی نویدی نو و داور ویدئوچک: نیما یزدان پناه



اردکان، سالن شهید سلیمانی، ساعت ۱۶

چادر ملو اردکان – شهرداری ارومیه

ناظر فنی: مجید محسنی شوشتری، ناظر داوری: حمید راهجردیان، داور اول: داود نافعی، داور دوم: اسماعیل رزقی و داور ویدئوچک: سعید واعظی



نور، سالن امام خمینی (ره)، ساعت ۱۶

مهرگان نور – پاس گرگان

ناظر فنی: خیلیل یگانه مجد، ناظر داوری: بهروز جعفری، داور اول: علیرضا قریب، داور دوم: هادی تیموری و داور ویدئوچک: وحید مهرپور



رفسنجان، سالن ۹ دی، ساعت ۱۶

مس رفسنجان – شهداب یزد

ناظر فنی: مسعود ذوقی، ناظر داوری: علی اصغر حاجی کاظمی، داور اول: محمدرضا درفش کاویان، داور دوم: مجتبی نعمتی و داور ویدئوچک: مجتبی اسپرغم



اصفهان، سالن ملت، ساعت ۱۶

فولاد مبارکه سپاهان – استقلال گنبد

ناظر فنی: محمد ابراهیم زاده، ناظر داوری: محمد شاهمیری، داور اول: امید فولادی وندا، داور دوم: علیرضا پور دهقان و داور ویدئوچک: جواد مرآتی