فرمانده انتظامی شهرستان بروجرد از پلمب یک واحد باشگاه ورزشی بانوان به علت عدم رعایت ضوابط و مقررات انتظامی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، فرمانده انتظامی شهرستان بروجرد گفت: پلیس نظارت بر اماکن عمومی با رصد اقدامات صنوف، یک واحد باشگاه ورزشی بانوان که قوانین و ضوابط انتظامی را رعایت نمی‌کرد شناسایی کردند.

سرهنگ مهدی مهدوی کیا افزود واحد مربوطه با درج تصاویر هنجار شکنانه و نامتعارف در صفحات مجازی و همچنین عدم رعایت برخی قوانین و ضوابط انتظامی پلمپ شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بروجرد در خانمه با اشاره به اینکه کلیه صنوف ملزم به رعایت قوانین و مقررات انتظامی می‌باشد تصریح کرد پلیس با واحد‌های صنفی که از مقررات و قوانین سرپیچی میکنند برابر قانون برخورد خواهد کرد.