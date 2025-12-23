پخش زنده
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: دانشگاه پیام نور با شبکه ملی، گستره جغرافیایی کمنظیر و ظرفیت بالای اعضای هیئت علمی، این توان را دارد که به ستون فقرات زیستبوم آموزش دیجیتال و پژوهشهای ملی کشور تبدیل شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدمحسن صدر در آیین نکوداشت هفته پژوهش دانشگاه پیام نور، با ابراز خرسندی از حضور دوباره در این دانشگاه و قدردانی از مدیریت دانشگاه اظهار کرد: دانشگاه پیام نور صرفاً یک دانشگاه آموزشی نیست، بلکه یک شبکه ملی قدرتمند است که اگر نقش خود را بهدرستی تعریف نکند، دیگران برای آن نقشسازی خواهند کرد؛ موضوعی که نهتنها در دانشگاه، بلکه در همه عرصههای حکمرانی مصداق دارد.
وی با اشاره به مأموریت ابلاغی رئیسجمهور به سازمان فناوری اطلاعات ایران افزود: بر اساس این مأموریت، کشور به ۱۵ زیستبوم دیجیتال تقسیم میشود که تاکنون مقدمات ایجاد هفت زیستبوم فراهم شده و یکی از مهمترین آنها، زیستبوم آموزش است. در این زیستبوم، نقش دانشگاه پیام نور نقشی بیبدیل و غیرقابل جایگزین است.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه توانمندی دانشگاه پیام نور فراتر از آمار مقالات و مجلات علمی است، تصریح کرد: این دانشگاه به دلیل شبکه گسترده استانی، ظرفیت انجام پایشها و پروژههای ملی را دارد؛ ظرفیتی که برای بسیاری از دانشگاهها به دلیل هزینههای بالا، عملاً دستنیافتنی است.
صدر با تأکید بر ضرورت تمرکز بر «هسته دانایی» در کنار «شبکه توانایی» دانشگاه گفت: دانشگاه پیام نور در شبکه توانایی، بینظیر است و اکنون باید با تقویت هسته دانایی، این بالهای گسترده را فعال کند. اگر اعضای هیأت علمی استانها، هسته مرکزی دانایی دانشگاه را مرجع خود بدانند، پیام نور برنده میدان خواهد بود.
وی با اشاره به اهمیت پیوند فعالیتهای فردی پژوهشگران با مأموریت دانشگاه افزود: اعضای هیئت علمی باید علاوه بر نقشآفرینی فردی در پروژههای ملی، این فعالیتها را به نام و در چارچوب دانشگاه پیام نور تعریف کنند تا برند دانشگاه در سطح ملی تقویت شود.
معاون وزیر ارتباطات با تأکید بر لزوم تسهیل فرآیندهای پژوهشی خاطرنشان کرد: پژوهشگران نباید درگیر بروکراسیهای فرساینده شوند. اگر خیال عضو هیئت علمی از حمایت دانشگاه راحت باشد، پروژههای بزرگ و اثرگذار به دانشگاه سرازیر خواهد شد.
صدر همچنین همکاریهای بیندانشگاهی را یک فرصت راهبردی دانست و گفت: اعضای هیئت علمی دانشگاههای بزرگ کشور علاقهمند به همکاری با دانشگاه پیام نور هستند و برخی مزیتهای آییننامهای و ساختاری این دانشگاه، فرصتهای کمنظیری برای توسعه پروژههای مشترک فراهم کرده است که باید از آنها بهدرستی استفاده شود.
وی با اشاره به ضعف زیرساختهای ملی آموزش مجازی اظهار کرد: امروز آموزش عالی کشور از نبود یک سامانه ملی توانمند آموزش آنلاین رنج میبرد و دانشگاه پیام نور میتواند با تعریف این نقش کلیدی، به ارائهدهنده سرویس ملی آموزش مجازی برای دانشگاهها تبدیل شود؛ اقدامی که با استقبال وزارت علوم نیز همراه خواهد بود.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در بخش دیگری از سخنان خود از حمایت وزارت ارتباطات از طرحهای فناورانه خبر داد و گفت: صندوق نوآفرینی وابسته به وزارت ارتباطات آمادگی دارد از طرحهای دارای توجیه اقتصادی و اثرگذاری ملی، چه از طریق سرمایهگذاری و چه با ارائه تسهیلات ارزانقیمت و بلندمدت حمایت کند. همچنین سازمان فناوری اطلاعات آماده حمایت مستقیم از طرحهای ملی در حوزه فناوری اطلاعات، اقتصاد دیجیتال و زیستبومهای دیجیتال است.
صدر در پایان با تأکید بر نقش دانشگاه در تربیت مدیران آینده کشور گفت: دانشگاه بهترین بستر برای پختگی، یادگیری مسئولیتپذیری و آمادهسازی برای نقشهای بزرگتر است و من خود را همواره مدیون دانشگاه پیام نور میدانم. هر کمکی که در مسیر اعتلای نام این دانشگاه از دستم برآید، با افتخار انجام خواهم داد.