آثار منتخب نوزدهمین دوره جشنواره بینالمللی سینما حقیقت به زودی به نمایش گذاشته میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی گفت: در روزهای پنجشنبه و جمعه، هفتم و هشتم دی، ۱۲ فیلم منتخب نوزدهمین دوره جشنواره سینماحقیقت در سالن گلبانگ بیرجند، در دو سانس ساعت ۱۶ و ۱۸ برای تمامی علاقهمندان به نمایش درخواهد آمد.
رمضانی با اشاره به اهمیت برگزاری اکرانهای برجسته در استان افزود: نمایش این آثار نه تنها فرصتی برای معرفی توانمندیهای سینمای مستند کشور است، بلکه به ایجاد گفتوگوی فرهنگی و نقد سازنده میان هنرمندان و مخاطبان کمک میکند.
کوروش، دیدار بلوط، دخترک، فصل انگور، آخرین کلک، رویای ناتمام، موسیلی، بالهای آوازخوان، جایی برای ایستادن، کابوک، در معرکه، صغری رئیس اسامی آثار منتخبی هستند که در بیرجند به نمایش در میآیند.