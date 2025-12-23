پخش زنده
نماینده ولی فقیه در سپاه گفت: دشمن به این نتیجه رسیده است که قدرت اصلی جمهوری اسلامی، ایمان مردم، انسجام اجتماعی و پیوند عمیق ملت با ولایت فقیه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجتالاسلام حاجیصادقی در مراسم یادبود مرحوم آیتالله «سید محمد شاهچراغی» نماینده فقید ولیفقیه در استان سمنان که در مسجد امام حسن عسکری (ع) قم برگزار شد، با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی بهمناسبت ارتحال این عالم وارسته، جایگاه علما را در هدایت جامعه و ساختن حیات ابدی انسانها تعیینکننده توصیف کرد.
حجتالاسلام حاجیصادقی در ادامه به تحولات اخیر منطقه و ناکامیهای دشمنان اشاره و عنوان کرد: دشمن پس از شکست در میدان جنگ سخت، تمام توان خود را به عرصه جنگ شناختی و فرهنگی منتقل کرده است و در این نبرد، هدف تصرف سرزمین یا زیرساختها نیست، بلکه ذهنها، باورها و ایمان مردم آماج حمله قرار گرفته است.
نماینده ولی فقیه در سپاه افزود: مقامات رژیم صهیونیستی بهصراحت اعتراف کردهاند که مقابله با جمهوری اسلامی ایران از مسیر حمله نظامی ممکن نیست و تنها راه را تأثیرگذاری بر مردم ایران میدانند. این اظهارات نشان میدهد که دشمن به این نتیجه رسیده است که قدرت اصلی جمهوری اسلامی، ایمان مردم، انسجام اجتماعی و پیوند عمیق ملت با ولایت فقیه است.
وی یادآور شد: دشمن تصور میکرد که با فشارهای اقتصادی، عملیات روانی، تهاجم فرهنگی و تخریب باورهای دینی میتواند مردم را از انقلاب اسلامی جدا کند؛ اما واقعیتهای میدانی و تحولات اخیر ثابت کرد که این محاسبات کاملاً نادرست بوده و ملت ایران با وجود همه دشواریها همچنان پای انقلاب اسلامی و ولایت ایستادهاند.
حجتالاسلام حاجیصادقی با اشاره به واکنشهای عصبی و هیجانی مقامات رژیم صهیونیستی گفت: این رفتارها ریشه در شکستهای پیدرپی آنان دارد. آنها گمان میکردند که جایگاه روحانیت، نفوذ اجتماعی ولایت فقیه و کارآمدی حکومت دینی تضعیف شده است، اما در عمل مشاهده کردند که ولایت فقیه چگونه در بزنگاهها امت اسلامی را به صحنه میآورد و معادلات دشمن را بر هم میزند.
نماینده ولیفقیه در سپاه با تأکید بر اینکه جهاد اصلی امروز، جهاد تبیین و جهاد کبیر در عرصه شناختی است، افزود: در این میدان، علما، روحانیت و اندیشمندان دینی در خط مقدم قرار دارند؛ زیرا دشمن مستقیماً ایمان و باورهای دینی مردم را هدف گرفته است.
وی سپس با اشاره به ویژگیهای شخصیتی و اخلاقی مرحوم آیتالله سید محمد شاهچراغی عنوان کرد: این عالم ربانی نمونهای برجسته از عالم متعهد بود که خود را وقف دین، انقلاب و مردم کرد. ایشان مسئولیت نمایندگی ولیفقیه و امامت جمعه را صرفاً یک جایگاه اداری نمیدانست، بلکه با حضور میدانی، ارتباط صمیمی با مردم و تربیت شاگردان، نقش مؤثری در هدایت جامعه ایفا کرد.
حجتالاسلام حاجیصادقی یکی از برجستهترین ویژگیهای این عالم فقید را غلبه بر نفس و تقدم جهاد اکبر بر جهاد اجتماعی دانست و افزود: هر زمان که احساس میکرد امکان انجام کامل مسئولیت برایش فراهم نیست، با شجاعت و اخلاص از مسئولیت کنارهگیری میکرد و این رفتار نشاندهنده تقوا و اخلاص عمیق ایشان بود.
وی با اشاره به سوابق علمی و حوزوی آیتالله شاهچراغی گفت: این عالم ربانی از پرورشیافتگان مکتب فقاهتی آیتالله العظمی بروجردی (ره) بود و همانند استادان خود، تهذیب نفس و مجاهدت در جهاد اکبر را مقدمه نقشآفرینی اجتماعی میدانست. پس از سالها تحصیل، تدریس و تربیت طلاب، مسئولیتهای متعددی را در عرصههای دینی و انقلابی بر عهده گرفت و در جایگاه نماینده ولیفقیه و امام جمعه، حضوری فعال، مسئولانه و اثرگذار داشت.
نماینده ولی فقیه در سپاه در پایان با تسلیت رحلت آیتالله شاهچراغی به خانواده، شاگردان و مردم استان سمنان، از خدمات ماندگار آن مرحوم تجلیل کرد و فرزندان صالح ایشان را از یادگارهای ارزشمند این عالم ربانی دانست.