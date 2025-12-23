پخش زنده
سرپرست اداره دامپزشکی ایذه از مهر و موم دو واحد متخلف عرضه مرغ زنده در این شهرستان با دستور مقام قضایی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، داریوش شاهپری بنشتی گفت: در اجرای برنامههای نظارتی و با هدف حفظ سلامت جامعه، دو واحد عرضه غیرمجاز مرغ زنده در ایذه شناسایی و با دستور مقام قضایی تعطیل و پلمب شدند.
وی با اشاره به مخاطرات بهداشتی نگهداری، عرضه و کشتار غیرمجاز مرغ زنده در خارج از کشتارگاههای طیور مجاز افزود: اینگونه فعالیتها میتواند زمینهساز بروز و گسترش بیماریهای خطرناک طیور، بهویژه آنفلوانزای فوقحاد پرندگان شود؛ بیماریای که علاوه بر تهدید سلامت شهروندان، خسارتهای سنگینی به واحدهای صنعتی مرغداری وارد میکند.
شاهپری بنشتی با تأکید بر اینکه آنفلوانزای فوقحاد پرندگان از جمله بیماریهای مهلک و مشترک بین انسان و پرندگان است، اظهار داشت: در صورت شیوع این بیماری، کنترل آن بسیار دشوار بوده و میتواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گستردهای به همراه داشته باشد.
سرپرست اداره دامپزشکی ایذه در پایان از شهروندان خواست با خودداری جدی از خرید مرغ زنده، برای تهیه مرغ و سایر فرآوردههای خام دامی، تنها از مراکز مجاز و مورد تایید دامپزشکی اقدام نمایند.