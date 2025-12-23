به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمود اکبری فضلی افزود: پس از بارندگی‌های شدید که در شهرستان لالی صورت گرفت به واحد‌های مسکونی خسارت وارد شد.

وی ادامه داد: ارزیابان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، بیش از ۱۲۰ واحدمسکونی را ارزیابی کردند که از این تعداد ۴۲ واحد مسکونی در سامانه بیمه و بنیاد بارگزاری شدند.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان عنوان کرد: ارزیابی واحد‌های خسارت دیده دستگاه‌های اجرایی مرتبطمعرفی می‌شوند و پس از طی مراحل سازمانی، بازسازی و مرمت این منازل آغاز می‌شود.