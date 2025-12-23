پخش زنده
امروز: -
امام جمعه رودسر گفت: حماسه ماندگار ۹ دی برگ زرینی در تاریخ پرافتخار این مرز و بوم است
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، حجت الاسلام و المسلمین ابوالقاسم ابراهیمی نوری امام جمعه رودسر در نشست هماهنگی ستاد بزرگداشت ۹ دی شهرستان رودسر با بیان اینکه ملت بصیر ایران در ۹ دی مشت محکمی بر دهان یاوه گویان زدند گفت: این روز بزرگ برای همیشه به عنوان نگینی درخشان در تاریخ این مرز و بوم ماندگار شد.
امیر مرادی فرماندار رودسر هم در این نشست با بیان اینکه حماسه ۹ دی باید هرساله پرشورتر از سالهای گذشته برگزار شود گفت: برای گرامیداشت این روز بزرگ ویژه برنامههای متعدد فرهنگی ورزشی در شهرستان پیش بینی و اجرا خواهد شد.