مشهد، ۴ دیماه، میزبان کنگره آیت الله «محمد هادی میلانی»
کنگره بزرگداشت پنجاهمین سالگرد رحلت آیت الله محمدهادی میلانی روز چهارم دی ماه با پیام رهبر معظم انقلاب در مشهد برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
،مدیر حوزه علمیه خراسان امروز در نشست خبری گفت: آیت الله میلانی تحصیلات خود را در حوزه علمیه نجف آغاز کرد و پس از بهرهگیری از محضر استادان برجسته آن دیار، مدتی را در کربلا گذراند و در آنجا نیز به تأسیس و مدیریت حوزه علمیه همت گماشت.
حجتالاسلام علی خیاط اضافه کرد: آن مرحوم سپس به دعوت علمای ایران، در مشهد اقامت گزید و دوران حضورشان، یکی از دورههای اوج و شکوفایی حوزه علمیه خراسان به شمار میرود.
وی ادامه داد: مرحوم میلانی در مشهد به عنوان یک مرجع تقلید و شخصیت علمی درخشان نقشآفرین بود و شاگردان و علمای بسیاری را تربیت کرد، همچنین در عرصه اجتماعی و سیاسی حضوری مؤثر و تاریخساز داشت.
مدیر حوزه علمیه خراسان اظهار کرد: آیتالله میلانی علاوه بر نقشآفرینی علمی و سیاسی، از شخصیتهای تحولآفرین در مدیریت و بهروزرسانی نظام حوزههای علمیه و تنوع بخشیدن به تربیت طلاب مطابق با شرایط زمان خود بود. بعد معنوی و اخلاقی سترگ او نیز از وجوه برجسته این شخصیت جامعالاطراف به شمار میآید.
اهمیت معرفی چهرههای علمی به نسل جوان
رییس بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی نیز گفت: هدف اصلی کنگره بزرگداشت پنجاهمین سالگرد رحلت آیت الله محمدهادی میلانی، معرفی جنبههای علمی، اخلاقی و مردمی این عالم ربانی به نسل جدید است.
احد فرامرز قراملکی افزود: بر اساس برنامهریزی انجامشده، این کنگره با مجموعهای از نشستهای علمی و مراسم اختتامیه همراه خواهد بود. تاکنون هفت پیشنشست در شهرهای مختلف از جمله مشهد، تبریز و کربلا برگزار شده است.
وی با اشاره به تلاش یکساله برای آمادهسازی این کنگره اضافه کرد: بر اساس مطالعات پیشین، تمام مقالات، کتب و سخنرانیهای مرتبط با آیتالله میلانی بررسی و مواضع پژوهشی مورد نیاز شناسایی شد تا فعالیتها تکراری نباشد. از جمله آثار آمادهشده، مجموعهای کامل از مقالات و نیز ۱۲ کتاب مهم از تقریرات و لوایح درسی این مرجع فقید است که در مراسم رونمایی خواهند شد.
ایجاد دبیرخانه دائمی کنگره آیت الله میلانی
دبیر علمی برگزاری کنگره آیت الله میلانی نیز گفت: این رویداد تنها یک مراسم افتتاحیه نیست، بلکه آغاز یک فرآیند مستمر پژوهشی است.
حجتالاسلام مهدی شریعتی تبار افزود: بر همین اساس، «دبیرخانه دائمی علمی» کنگره تشکیل شده است تا کار احیا، مستندسازی و تحقیق بر روی تقریرات و آثار فقهی و اصولی این عالم بزرگ که تاکنون به صورت کامل بررسی نشده، با قوت ادامه یابد و در آیندهای نزدیک در اختیار جامعه حوزوی و دانشگاهی قرار گیرد.
وی با تأکید بر نقش تاریخی آیتالله میلانی در پیوند حوزه علمی نجف و مشهد اضافه کرد: همانگونه که شیخ طوسی از خراسان ،حوزه نجف را پایهگذاری کرد، آیتالله میلانی نیز با انتقال میراث نجف به خراسان و احیای حوزه علمیه مشهد، دین خود را به این سرزمین ادا کرد.
آیت الله سید محمدهادی میلانی در سال ۱۲۷۴ در نجف متولد شد آن مرحوم از مراجع تقلید عصر خود و در فقه و اصول و نیز فعالیتهای مختلف اجتماعی و سیاسی سرآمد بود. او در مردادماه ۱۳۵۴ درگذشت و در حرم مطهر رضوی به خاک سپرده شد.