هرگونه فعالیت عمرانی و اجرای طرح‌های ترافیکی در شهرستان خور و بیابانک بدون مجوز شورای ترافیک و کمیسیون حفاری ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار خوروبیابانک در جلسه شورای ترافیک خوروبیابانک گفت: هم‌افزایی و همکاری بین‌بخشی عامل اصلی کاهش سوانح رانندگی و ارتقای نظم ترافیکی در شهرستان است.

علی اصغر ایرجی همچنین بر تقویت روشنایی معابر، اصلاح نقاط حادثه خیز، ساماندهی و جمع‌آوری شتر‌های سرگردان در حاشیه جاده‌ها و محور‌های ارتباطی، به‌روزرسانی، تکمیل و نصب علائم ایمنی در معابر و محورها، مرمت ترانشه‌ها، شانه‌سازی جاده‌ها و نصب علائم هشداردهنده در محل اجرای طرح‌های عمرانی تأکید کرد.