به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون آموزش حوزه علمیه خواهران مازندران از آغاز برگزاری امتحانات پایانی نیمسال اول طلاب سطوح مختلف این حوزه از ابتدای دی‌ماه خبر داد و گفت: این امتحانات به‌صورت هم‌زمان در ۲۷ حوزه امتحانی در سراسر استان برگزار می‌شود.

خانم فاطمه هدایتی با اشاره به اهمیت ارزیابی علمی طلاب در پایان نیمسال تحصیلی افزود: امتحانات پایانی نیمسال اول طلاب سطوح دو، سه و چهار حوزه علمیه خواهران استان مازندران از اول دی‌ماه سال جاری آغاز شده و مطابق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، به‌صورت منظم و هماهنگ در تمامی حوزه‌های امتحانی استان در حال برگزاری است.

وی با تأکید بر ضرورت آمادگی و حضور منظم طلاب در جلسات آزمون تصریح کرد: کلیه طلاب موظف‌اند کارت ورود به جلسه خود را از طریق سامانه «کوثرنت» دریافت کرده و در زمان مقرر در حوزه امتحانی تعیین‌شده حضور داشته باشند.

معاون آموزش حوزه علمیه خواهران مازندران با بیان اینکه بیش از ۱۶۰۰ نفر از طلاب در این آزمون‌ها شرکت می‌کنند، گفت: به‌منظور ایجاد آرامش خاطر برای طلاب، تمامی حوزه‌های امتحانی در شهرستان‌های استان با تجهیزات کامل، فضای مناسب و امکانات لازم آماده‌سازی شده است.

خانم هدایتی همچنین بر رعایت ضوابط آموزشی و انضباطی تأکید کرد و افزود: رعایت آیین‌نامه عفاف و حجاب، حفظ نظم و آرامش محیط امتحانی و التزام به رفتار متناسب با شأن طلبگی از موارد مورد تأکید در تمامی حوزه‌های امتحانی است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با همکاری طلاب، اساتید و عوامل اجرایی، امتحانات پایانی نیمسال اول در فضایی آرام، منظم و در شأن حوزه‌های علمیه خواهران برگزار شود.