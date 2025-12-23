به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، بمناسبت هفته پژوهش نمایشگاه رباتیک و مدار‌های هوشمند دست ساخته‌های دانش آموزان مدارس شهرستان صومعه‌سرا در پژوهش سرای دانش آموزی قائم این شهرستان گشایش یافت.

در این نمایشگاه ۱۵ ربات و مدار هوشمند شامل ربات‌های مسیریاب ، تعقیب آتش ، حل ماز و مدار‌های هشدار آتش، مدار شب و پنکه هوشمند ساخته شده توسط دانش آموزان معرض نمایش گذاشته شده است.

این نمایشگاه تا پایان هفته صبح و عصر برای بازدید دانش آموزان دائر است.