این نمایشگاه تا پایان هفته صبح و عصر برای بازدید دانش آموزان دائر است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، بمناسبت هفته پژوهش نمایشگاه رباتیک و مدارهای هوشمند دست ساختههای دانش آموزان مدارس شهرستان صومعهسرا در پژوهش سرای دانش آموزی قائم این شهرستان گشایش یافت.
در این نمایشگاه ۱۵ ربات و مدار هوشمند شامل رباتهای مسیریاب ، تعقیب آتش ، حل ماز و مدارهای هشدار آتش، مدار شب و پنکه هوشمند ساخته شده توسط دانش آموزان معرض نمایش گذاشته شده است.
