پخش زنده
امروز: -
عضو هیئت علمی گروه ژنتیک و پزشکی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مدال و جایزه اول نهمین دوره جشنواره سرآمدان علمی ایران را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، این جشنواره با هدف شناسایی و حمایت از پژوهشگران برجستهای برگزار میشود که با تولید علم در سطح بینالمللی، نقش مؤثری در گسترش مرزهای دانش و ارتقای جایگاه علمی کشور ایفا کردهاند.
این مراسم با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور، رئیس بنیاد علم ایران و جمعی از رؤسای دانشگاهها و پژوهشگران کشور برگزار شد که طی آن ۷۷ پژوهشگر سرآمد از سراسر کشور شناسایی و تجلیل شدند.
براساس اعلام دبیرخانه جشنواره، معیار اصلی انتخاب پژوهشگران سرآمد، کیفیت تحقیقات علمی و انتشار مقالات در مجلات معتبر تراز اول بینالمللی بوده است.
دکتر «سینا مظفری جوین»، بهعنوان یکی از برگزیدگان رتبه اول این دوره، مشمول حمایتهای ویژهای شد که از جمله آن میتوان به پژوهانه ۱۰ میلیارد ریالی برای اجرای طرحهای تحقیقاتی، حمایت از سفرهای علمی بینالمللی، امکان جذب دو پژوهشگر پسادکتری و تخصیص بودجه به شبکه آزمایشگاهی اشاره کرد.
این سطح از حمایتها تنها به پژوهشگرانی تعلق میگیرد که آثار علمی آنان در مجلات جریانساز گروه «الف» منتشر شده باشد.
برنامه سرآمدان علمی ایران با رویکرد حمایت هدفمند از نخبگان علمی کشور، به دنبال تقویت زیرساختهای پژوهشی و تسهیل تولید علم مرجع در سطح جهانی است و نقش مهمی در ارتقای جایگاه علمی جمهوری اسلامی ایران ایفا میکند.
دکتر مظفری یکی از برجستهترین اساتید و محققان جوان در این مجموعه دانشگاهی است که پس از گذراندن دوره PhD و پسادکترا در مرکز انستیتو Max-Planck آلمان (از مراکز پیشتاز در تولید و تعیین ساختار کمپلکسهای mRNA و صاحب امتیاز تکنولوژی interference RNA)، در سال ۱۳۹۹ و در شرایط پاندمی کرونا، به ایران بازگشت و با کمک تیم تحقیقاتی خود، موفق به ساخت واکسنی بر پایه mRNA علیه بیماری کرونا و با نام «آیریبووکس» شدند که اثربخشی آن چهار برابر واکسن سینوفارم و معادل واکسنهای بایونتک و مدرنا (بهترین نوع در بین واکسنهای mRNA در بازارهای آمریکا و اروپا)، تخمین زده شده است.
نتایج این تحقیق پس از انتشار در یکی از معتبرترین مجلات علمی جهان، شگفتی همگان را نسبت به سطح دانش و توانمندی بالای محققان ایرانی برانگیخت.
دکتر مظفری، در سال ۲۰۱۳ موفق به دریافت جایزه و مدال علمی Otto-Hahn جامعه علوم پیشرفته Max-Planck آلمان در شاخه زیستپزشکی بهدلیل شناسایی مکانیسم پردازش mRNA و همچنین جایزه ملی ژنتیک ایران در سال ۱۳۹۹ شد.
نام این استاد و محقق جوان در لیست برگزیدگان جایزه بنیاد علم و فناوری مصطفی (ص)، شاخه سلامت و پزشکی در سال ۱۴۰۱ به دلیل ساخت واکسن نانوذره لیپیدی mRNA نیز قرار گرفته است و در سال ۱۴۰۲ نیز به عنوان برگزیده سرآمدان علمی ایران توسط معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری و بنیاد علم ایران تجلیل شده است.