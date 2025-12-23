پخش زنده
پیرو بخشنامه اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت از ابتدای دی ماه تا نیمه فروردین سال آینده ساعات کار اداری این صندوق تغییر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت در بخشنامهای ساعات کار اداری صندوقهای تابعه را طی بخشنامهای اعلام کرد.
بر این اساس، به منظور مدیریت بهینه مصرف انرژی و حفظ پایداری شبکه سراسری برق و گاز کشور، ساعت آغاز به کار صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت در سراسر کشور از ابتدای دیماه ۱۴۰۴ تا پانزدهم فروردینماه ۱۴۰۵ هشت صبح و خاتمه کار ساعت ۱۴ تعیین شده است.
در صورتی که بنا به شرایط اقلیمی و منطقهای، ساعت دیگری توسط استانداریها برای فعالیت ادارهها و دستگاههای اجرایی مستقر در استانها تعیین و ابلاغ شود، ساعات کاری کارکنان شاغل در مناطق و دفاتر نمایندگی صندوقها تابع بخشنامههای صادره از سوی استانداریهاست.