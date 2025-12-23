رئیس اداره آموزش‌و پرورش استثنایی استان البرز با اشاره به پیشتازی استان البرز در شناسایی و جلوگیری از بازماندگی از تحصیل کودکان استثنایی گفت: در سه سال گذشته، ۹۸ کودک بازمانده از تحصیل به چرخه آموزش بازگردانده شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، حمیده سلیمانی با تشریح فرآیند سنجش و آموزش دانش‌آموزان استثنایی اظهار کرد: آموزش‌وپرورش استثنایی بر اساس آیین‌نامه‌های ثبت‌نام مدارس فعالیت می‌کند و یکی از وظایف ذاتی آن، سنجش نوآموزان است. هر دانش‌آموز پیش از ورود به مدرسه باید از نظر سلامت جسمی، بینایی، شنوایی، ساختار قامتی، بهداشت و سطح هوش مورد غربالگری قرار گیرد.

وی افزود: ابزار‌های سنجش مورد استفاده، ابزار‌های تخصصی سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی کشور هستند و همکاران ما آموزش‌های لازم را دیده‌اند. بر اساس نتایج این سنجش‌ها و «نقطه برش هوشی» مشخص می‌شود که کودک باید در مدرسه عادی تحصیل کند یا در مدرسه استثنایی آموزش ببیند.

سلیمانی با اشاره به ظرفیت‌های استان البرز گفت: در حال حاضر ۲۰ مدرسه استثنایی در استان فعال است که یکی از آنها غیردولتی است. همچنین ۱۶ مرکز جامع سنجش، آموزش و توان‌بخشی وظیفه غربالگری و مداخلات تخصصی را بر عهده دارند.

وی ادامه داد: ما از دوسالگی از نظر آموزشی اجازه داریم در صورت شناسایی یا معرفی کودک از سوی خانواده، خدمات مشاوره‌ای به والدین ارائه دهیم تا نحوه پذیرش و آموزش کودک استثنایی خود را بیاموزند. برخی والدین به دلیل فقدان آگاهی و هزینه‌های بالا تصور می‌کنند کودک به دلیل معلولیت قادر به یادگیری نیست، در حالی که اگر از دوسالگی یا بدو ورود خدمات مشاوره دریافت کند و به‌موقع در مسیر آموزش قرار گیرد، فرصت پیشرفت خواهد داشت.

وی بیان کرد: در این راستا با همکاری اداره کل بهزیستی استان، هر سال کودکان معلول بدو ورود مشمول مدرسه شناسایی، ارزیابی و تحت خدمات توان‌بخشی و آموزشی قرار می‌گیرند. در سال تحصیلی ۱۴۰۳–۱۴۰۴، ۱۷ کودک بازمانده از تحصیل با این همکاری وارد چرخه آموزش شدند.

سلیمانی در ادامه درباره مدارس استثنایی مناطق محروم گفت: تمام شهر‌های استان دارای مدرسه استثنایی هستند. در مناطق کم‌جمعیت یا روستایی مانند طالقان، کلاس‌های ضمیمه در مدارس عادی تشکیل شده و معلمان استثنایی به این دانش‌آموزان خدمات آموزشی ارائه می‌دهند.

وی خاطرنشان کرد: استان البرز جزو استان‌هایی است که بیشترین آمار شناسایی و جلوگیری از بازماندگی از تحصیل کودکان استثنایی را داشته و طی سه سال گذشته، ۹۸ کودک بازمانده از تحصیل به چرخه آموزش بازگردانده شده‌اند.

وی همچنین از توسعه مقطع متوسطه دوم حرفه‌ای خبر داد و گفت: امسال برای دختران و پسران، رشته‌های مهارت‌محور مانند خیاطی، آشپزی، کابینت‌سازی و کمک‌کار اداری راه‌اندازی شده است تا دانش‌آموزان پس از پایان ابتدایی و متوسطه اول، مسیر آموزش خود را ادامه دهند.

سلیمانی با اشاره به مشکلات خانواده‌های دارای فرزند استثنایی گفت: مهم‌ترین چالش این خانواده‌ها، هزینه‌های بالای درمان، دارو و توان‌بخشی است. این خانواده‌ها نیازمند حمایت بیمه‌ای، روانی، اجتماعی و اقتصادی هستند و تفاهم‌نامه‌ای با هلال‌احمر منعقد شده که بیش از ۲۰۰ دانش‌آموز را تحت پوشش خدمات توان‌بخشی این نهاد قرار داده است.