مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان رضوی با اهدای لوح سپاس به رئیس اداره راهداری سبزوار از خدمات وی قدر دانی کرد. ‌

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، جعفر شهامت، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان رضوی به همراه جمعی از همکاران و اعضای انجمن صنفی حمل و نقل شهرستان سبزوار از علی اصغر سمیعی زاده، رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سبزوار عیادت کرند.

سمیعی زاده، در جریان عملیات برف روبی محور سبزوار بردسکن دچارشکستگی پا شد.

‌مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان رضوی در پایان این دیدار به مناسبت روز راهدار، لوح سپاسی را به رئیس اداره راهداری سبزوار اهدا کرد.