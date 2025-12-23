برنامه فرهنگی «یلدای دانایی» با محور قصه‌خوانی، شاهنامه‌خوانی و آشنایی با مرمت کتاب، ویژه کودکان و نوجوانان در کتابخانه محمود حکیمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این برنامه با هدف ترویج کتاب‌خوانی، آشنایی نسل نوجوان با میراث مکتوب و تقویت پیوند میان مناسبت‌های فرهنگی و فعالیت‌های کتابخانه‌ای، در کتابخانه کودکان و نوجوانان برگزار شد.

در بخش نخست برنامه، قصه‌خوانی و مسابقه فرهنگی با حضور سی‌وهشت نفر از نوجوانان دوازده تا پانزده سال از مؤسسه «صبح رویش» برگزار شد و شرکت‌کنندگان در فضایی تعاملی در پرسش‌وپاسخ و مسابقه کتاب‌محور شرکت کردند.

در ادامه، شاهنامه‌خوانی با روایت داستان «زال» از شاهنامه فردوسی برای نوجوانان اجرا شد که با استقبال حاضران همراه بود و در پایان این بخش، بسته‌های یلدایی به شرکت‌کنندگان اهدا شد.

بخش پایانی برنامه به برگزاری کارگاه آشنایی با مرمت کتاب اختصاص داشت که با همکاری اداره‌کل مرمت و حفاظت سازمان برگزار شد. در این کارگاه، نوجوانان به‌صورت عملی با ابزارها، مواد و شیوه‌های پایه مرمت کتاب آشنا شدند.