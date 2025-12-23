پخش زنده
دهمین پویش درختکاری یلدا در راستای اجرای پویش ملی کاشت یک میلیارد درخت در پارک حدیله بهاباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در این مراسم که با هدف ترویج فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی و توسعه فضای سبز برگزار شد، تعدادی اصله نهال زیتون و سنجد توسط مسئولان در محوطه پارک حدیله غرس شد. این اقدام نمادی از عزم جدی دستگاههای اجرایی برای مقابله با بیابانزایی و حفظ محیط زیست به شمار میرود.
معاون منابع طبیعی استان یزد در حاشیه این مراسم با اشاره به اهمیت مشارکت مردمی در طرحهای منابع طبیعی گفت: پویش کاشت یک میلیارد درخت یکی از برنامههای مهم کشور در حوزه محیط زیست است که نقش مؤثری در بهبود شرایط اقلیمی، کاهش فرسایش خاک و افزایش سرانه فضای سبز دارد.
وی افزود: در استان یزد، در چارچوب این پویش، کاشت ۱۵ میلیون اصله درخت در مدت چهار سال برنامهریزی شده است که با همکاری دستگاههای اجرایی، تشکلهای مردمی و مشارکت شهروندان اجرا خواهد شد.
در پایان این مراسم، حاضران بر ضرورت تداوم چنین برنامههایی و فرهنگسازی در زمینه حفاظت از منابع طبیعی برای نسلهای آینده تأکید کردند.