

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در این مراسم که با هدف ترویج فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی و توسعه فضای سبز برگزار شد، تعدادی اصله نهال زیتون و سنجد توسط مسئولان در محوطه پارک حدیله غرس شد. این اقدام نمادی از عزم جدی دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با بیابان‌زایی و حفظ محیط زیست به شمار می‌رود.

معاون منابع طبیعی استان یزد در حاشیه این مراسم با اشاره به اهمیت مشارکت مردمی در طرح‌های منابع طبیعی گفت: پویش کاشت یک میلیارد درخت یکی از برنامه‌های مهم کشور در حوزه محیط زیست است که نقش مؤثری در بهبود شرایط اقلیمی، کاهش فرسایش خاک و افزایش سرانه فضای سبز دارد.

وی افزود: در استان یزد، در چارچوب این پویش، کاشت ۱۵ میلیون اصله درخت در مدت چهار سال برنامه‌ریزی شده است که با همکاری دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌های مردمی و مشارکت شهروندان اجرا خواهد شد.

در پایان این مراسم، حاضران بر ضرورت تداوم چنین برنامه‌هایی و فرهنگ‌سازی در زمینه حفاظت از منابع طبیعی برای نسل‌های آینده تأکید کردند.