رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت از آغاز ثبتنام سیاُمین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت خبر داد و گفت: این جشنواره از اول دیماه فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.
به گزارش از خبرگزاری صداوسیما به نقل از ایکنا جواد باقریبیلندی، رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از آغاز ثبتنام «سیاُمین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت» خبر داد و گفت: این جشنواره از اول دیماه فعالیت رسمی خود را آغاز کرده و فرآیند ثبتنام علاقهمندان تا ۱۵ بهمنماه ادامه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه این جشنواره ویژه دانشجویان، اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور است، افزود: علاوه بر دانشگاهها، مراکز و سازمانهای وابسته به وزارت بهداشت نیز امکان حضور و مشارکت در این رویداد قرآنی را دارند.
باقریبیلندی با اشاره به تنوع بخشهای جشنواره تصریح کرد: سیاُمین دوره جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت در قالب بخشهای مختلفی همچون آوایی، معارفی، هنری و ادبی، تولیدات رسانهای و فناوری، نوآفرینی قرآنی، بخش ویژه، مطالعاتی و پژوهشی، تیمی، هوش مصنوعی و بینالملل برگزار میشود و شرکتکنندگان میتوانند متناسب با علاقه و توانمندی خود در یک یا چند بخش ثبتنام کنند.
رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت با تأکید بر اهمیت گسترش مشارکت جامعه دانشگاهی نظام سلامت گفت: با هدف افزایش حضور فعال دانشجویان، استادان و کارکنان، ستادهای اجرایی جشنواره در دانشگاههای علوم پزشکی کشور شکل گرفته و از ظرفیت کانونهای دانشجویی قرآن و عترت در قالب طرح «سفیران نور» بهرهگیری شده است تا زمینه مشارکت حداکثری خانواده بزرگ نظام سلامت فراهم شود.
وی در پایان اظهار کرد: متقاضیان شرکت در سیاُمین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت میتوانند با مراجعه به سامانه جشنواره به نشانی quran.behdasht.gov.ir نسبت به ثبتنام و بارگذاری آثار خود اقدام کنند.