یک خانواده نیکوکار، یک دستگاه مانیتورینگ علائم حیاتی به بیمارستان خاتمالانبیاء (ص) تایباد اهدا کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان تایباد گفت: خانواده عصاررودی به یادبود پدرشان، مرحوم «حاج عبدالرحمان عصاررودی»، این دستگاه به ارزش ۸۳ میلیون تومان را اهدا کردند.
دکتر سودابه نکوهی افزود: این دستگاه با قابلیت پایش مستمر، دقیق و لحظهای علائم حیاتی بیماران، نقش مؤثری در ارتقای کیفیت مراقبتهای درمانی، افزایش ایمنی بیماران و تسهیل تصمیمگیری بالینی کادر درمان ایفا میکند و بهویژه در بخش مراقبتهای ویژه (ICU) از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی تصریح کرد: مشارکت خیرین سلامت در تأمین تجهیزات و زیرساختهای درمانی، از مؤثرترین ظرفیتها در تقویت نظام سلامت شهرستان به شمار میرود و این اقدامات خیرخواهانه، جلوهای روشن از مسئولیتپذیری اجتماعی و همراهی ارزشمند مردم نیکاندیش تایباد با شبکه بهداشت و درمان است.
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان تایباد همچنین از اقدام خداپسندانه و مشارکت صمیمانه خانواده عصار رودی در راستای ارتقای خدماترسانی به بیماران بیمارستان خاتمالانبیاء (ص) شهرستان تایباد قدردانی کرد.