خراسان جنوبی مقصد پانزدهمین تور رسانهای قوه قضائیه
بیش از ۲۶ خبرنگاران از رسانههای مختلف امروز به مدت سه روز نحوه خدمات رسانی و اقدامات دادگستری خراسان جنوبی را پوشش رسانهای میدهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی در جمع خبرگارن با اشاره به اینکه خراسان جنوبی در استفاده و بهره برداری از فناوریهای نوین در حوزه قضایی سرآمد کشور گفت: از سال ۱۳۹۹ که کرونا شیوع پیدا کرد تاکنون ۲۶۱ هزار و ۷۶۸ دادگاه برخط در استان برگزار شده است و این استان در هوشمندسازی فرآیندهای قضایی پیشگام است.
عبداللهی همچنین برگزاری دادگاههای برخط علنی را دیگر خدمت این دستگاه عنوان کرد و افزود: از سال ۱۴۰۳ آغاز شده و تاکنون ۲ هزار و ۷۶۱ مورد دادگاه برخط علنی برگزار شده است.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی همچنین گفت: در حال حاضرکمترین میزان پروندههای مانده مربوط به محاکم صلح در استان خراسان جنوبی است و هیچ شعبه صلحی را نمیتوان یافت که بیش از ۲۰۰ پرونده در بایگانی خود داشته باشد.
عبداللهی افزود: در حال حاضر، ۵۴ درصد از پروندههای ما منجر به سازش میشود که درصد قابلتوجهی است.
وی همچنین گفت: در راستای مجازاتهای جایگزین حبس هم در خراسان جنوبی تا کنون ده میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده شده که صرف اموری مانند خرید تخت بیمارستانی، کمک به محرومان و محیط زیست شده است.
بررسی آخرین وضعیت بازماندگان حادثه معدن زغالسنگ طبس هم دیگر خبری بود که در این نشست مورد بحث و پرسش قرار گرفت که رئیس کل دادگستری استان گفت: تامین مسکن، برقراری مستمری به مدت ۱۰ سال برای خانواده متوفیان، موظف شدن پیمانکار به تجهیز معدن برای سیستم مانیتورینگ، حکم تعلیقی برای ۵ نفر از مدیران شرکت و پیگیری دغدغهها و مطالبات معدنکاران از جمله مطالبات آنها از ذوبآهن اصفهان، به وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیسجمهور از جمله اقداماتی است که از سوی دادگستری خراسان جنوبی پیگیری شده است.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی در خصوص قاچاق سوخت نیز گفت: درحالی خراسان جنوبی با پدیده شوم قاچاق سوخت مبارزه میکند وجادههای این استان به قتلگاه مردم بی گناه منجر شده که مبدا قاچاق سوخت استانهای دیگر است و در خراسان جنوبی سوخت سهمیه بندی میشود و این نابرابریها و اجرای طرحهایی مانند رزاق در برخی استانها و اجرا نشدن آن در خراسان جنوبی، بستر قاچاق را تقویت کرده است.
عبداللهی همچنین با اشاره به مبارزه با مواد مخدر نیز گفت: این جرم در استان از شیوع بالایی برخوردار است، اما بسیاری از محکومان مواد مخدر بومی استان نیستند.
برگزاری اردوهای جهادی در ۱۷۹ نقطه استان، برگزاری بیش از چهار هزار مزایده الکترونیک و ارتقای سامانه کنترل تردد در دادگستریهای استان دیگر خبرهای این نشست بود.
امروز همچنین ۱۱ دادگاه آنلاین و برخط نیز در دادگستری خراسان جنوبی برگزار شد.