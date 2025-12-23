پخش زنده
فرماندار رودبار گفت: هر میزان سرمایهگذاری در نظام آموزشی، سرمایهگذاری برای آینده کشور محسوب میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، وحید پورحضرت در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان رودبار، آموزش و پرورش را یکی از مؤثرترین فرآیندهای توسعه هر کشور دانست و گفت: هر میزان سرمایهگذاری در نظام آموزشی، سرمایهگذاری برای آینده کشور محسوب میشود.
وی با بیان اینکه برخی نارضایتیها در حوزه امکانات و کیفیت آموزشی ریشه در چالشهای آموزشی دارد خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش زمانی موفق خواهد بود که از نیروی انسانی کارآزموده و توانمند برخوردار باشد.
فرماندار رودبار همچنین به نقش آموزش و پرورش در کاهش آسیبهای اجتماعی اشاره کرد و گفت: بسیاری از مسائل اجتماعی که امروز با آنها مواجه هستیم با فرهنگسازی صحیح در نظام آموزشی قابل مدیریت است و توجه به موضوعاتی همچون نماز و حجاب میتواند در ارتقای فرهنگی جامعه و پیشرفت نظام آموزشی مؤثر باشد.
پورحضرت با تأکید بر لزوم استفاده از تمامی ظرفیتهای قانونی موجود افزود: فرمانداری آمادگی دارد با بهکارگیری همه دستگاههای اجرایی و ظرفیت مسئولان، در جهت تقویت آموزش و پرورش شهرستان اقدام کند.
وی با اشاره به وجود فضاهای آموزشی مازاد در شهرستان، بر ساماندهی جاماندگان از تحصیل تأکید کرد و گفت:مراکزی در آموزش و پرورش وجود دارد که میتوانند زمینه آموزشهای فنی و مهارتی را فراهم کنند و باید افراد جامانده از تحصیل، پس از ارزیابی دقیق زمینه بازگشت آنها به چرخه آموزش فراهم شود تا از بروز آسیبهای اجتماعی جلوگیری شود.
فرماندار رودبار با توجه به آغاز فصل سرما بر ضرورت نظارت دقیق بر سیستمهای گرمایشی مدارس و مدیریت مصرف انرژی تأکید کرد و خواستار پیشگیری از بروز مشکلات احتمالی در این حوزه شد.