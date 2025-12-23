به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیر شهرک آهنشهر بافق گفت: این جشنواره با همت مدیریت شرکت سنگ‌آهن مرکزی ایران ـ بافق و با هدف ایجاد نشاط اجتماعی و احیای آیین‌ها و غذا‌های بومی برگزار شده است.

صادق رنجبر با اشاره به برنامه‌های متنوع این جشنواره افزود: در این مراسم، خواننده استانی، خواننده بومی، شومن و گروه سرود به اجرای برنامه پرداختند که با استقبال خوب شهروندان و خانواده‌ها همراه بود.

مدیر شهرک آهنشهر بافق با بیان اینکه معرفی فرهنگ و غذا‌های محلی از محور‌های اصلی این جشنواره است، بیان کرد: در حاشیه این برنامه، غرفه‌هایی با همکاری اداره میراث فرهنگی شهرستان برپا و در آنها انواع غذا‌های بومی و محلی از جمله آش توکی، پلو توکی، نان خرمایی، لتیر و دیگر خوراک‌های سنتی طبخ و عرضه شد.

تفکری مدیر روابط عمومی شرکت سنگ آهن مرکزی ایران-بافق نیز با تأکید بر رویکرد اجتماعی شرکت سنگ‌آهن مرکزی گفت: با نگاه مدیرعامل شرکت، اولویت ما در وهله نخست توجه به سلامت کارگران و مردم شهرستان است که این موضوع را نه هزینه، بلکه سرمایه‌گذاری برای نیروی انسانی می‌دانیم.

وی افزود: در مرحله بعد نیز ایجاد شادی و نشاط برای کارگران و خانواده‌های آنان و همچنین مردم شهرستان، از اهداف مهم ماست که برای تحقق آن زمان و هزینه صرف می‌کنیم.

تفکری در پایان گفت: نزدیک به شش هزار نفر در شرکت سنگ‌آهن مرکزی مشغول به کار هستند که به همراه خانواده‌هایشان، حدود ۶۰ درصد جمعیت شهرستان بافق را شامل می‌شوند و برگزاری چنین برنامه‌هایی نقش مؤثری در تقویت روحیه و انسجام اجتماعی این قشر دارد.