پخش زنده
امروز: -
مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان همدان از برگزاری هفدهمین جشنواره سراسری «نخستین واژه» برای هفدهمین سال متوالی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مسعود دلاوری گفت: این جشنواره هر ساله به شکل سراسری در کشور و همزمان در سطح استان و با همکاری آموزش و پرورش برگزار میشود و همزمان با فراگیری نخستین واژه توسط دانشآموزان پایه اول ابتدایی است، واژهای که با ترکیب «الف» و «ب»، کلمه «آب» را میسازد و بستری برای آموزش اهمیت آب و فرهنگسازی مصرف صحیح آن در میان دانشآموزان فراهم میکند.
او افزود: امسال بیش از ۶ هزار دانشآموز پایه اول ابتدایی در سطح استان زیرپوشش برنامههای آموزشی و فرهنگی این جشنواره قرار میگیرند.
مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان با اشاره به بخشهای مختلف جشنواره گفت: برگزاری جشنهای شاد دانشآموزی، مسابقات فرهنگی و آموزشی در مدارس، برنامههای متنوع برای دانشآموزان و معلمان و دیگر فعالیتهای ترویجی از جمله بخشهای این جشنواره است که در نهایت با برگزاری مراسم اختتامیه در پایان سال تحصیلی همراه خواهد بود، که از دانشآموزان برتر و فعال در حوزه آموزش و ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب قدردانی میشود.