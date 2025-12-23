پخش زنده
پژوهشگران سوئدی و آمریکایی بیش از ۸۳۰۰ کودک آمریکایی بین ۱۰ تا ۱۴ سال را بررسی کردند و اعلانهای شبکههای اجتماعی را عامل حواس پرتی و بالا رفتن بیش فعالی کودکان معرفی کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، گوشمان به صدای اعلان ها عادت کرده ، این صدایی است که در طول روز بارها می شنویم ، وقتی با دوستمان صحبت می کنیم یا حتی وقتی در حال مطالعه کتاب هستیم انگار این صدای گوشی همراهمان است که می خواهد حواسمان را به خودش جلب کند.پژوهشگران مؤسسه کارولینسکا در سوئد و دانشگاه علوم پزشکی اورگن در آمریکا اعلام کردند استفاده مداوم از شبکههای اجتماعی با افزایش نشانههای بی توجهی همراه بود، خانوادهها باید مراقب استفاده بیش از حد فرزندانشان از شبکههای اجتماعی باشند. فاطمه شریفی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گزارش می دهد: