رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه: مرکز کاشت حلزون کرمانشاه با ثبت ۱۷۰ عمل موفق، یکی از مراکز شاخص و پیشرو در سطح ملی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، دکتر علی سروش در مراسم تجلیل از دستاورد‌های مرکز کاشت حلزون کرمانشاه گفت: این مرکز با بهره‌گیری از دانش تخصصی و تلاش مستمر کادر درمان، به یکی از مراکز موفق کشور در این حوزه تبدیل شده است.

وی با اشاره به اینکه بیش از یک‌ونیم میلیارد نفر در جهان با مشکلات شنوایی مواجه‌ و حدود ۴۵۰ میلیون نفر از آنان نیازمند خدمات بازتوانی اند گفت: هزینه‌های ناشی از این مشکلات سالانه حدود ۹۸۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

دکتر سروش اظهار داشت: ایران با ۱۸ مرکز فعال کاشت حلزون، در جمع ده کشور برتر دنیا در انجام این عمل قرار دارد و رتبه نخست خاورمیانه را به خود اختصاص داده است.

تاکنون بیش از ۲۰ هزار عمل موفق کاشت حلزون در کشور انجام شده است.