به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی گفت: در راستای مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، دو هنرستان جوار معدن با همکاری معادن و ادارات آموزش فنی و حرفه‌ای شهرستان‌های طبس و خوسف برای سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۶ راه‌اندازی می‌شود.

مهدی مرتضوی با بیان اینکه این اقدامات در جهت تقویت مهارت‌محوری و توسعه هنرستان‌ها انجام می‌شود، افزود: راه‌اندازی این هنرستان‌ها با هدف تربیت نیروی انسانی ماهر، متناسب با ظرفیت‌های معدنی منطقه و ایجاد ارتباط مؤثر میان آموزش و بازار کار برنامه‌ریزی شده است.

وی گفت: در سال تحصیلی جاری نیز یک دبیرستان وابسته با همکاری دانشگاه بیرجند و یک هنرستان وابسته با مشارکت مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای استان راه‌اندازی شده است که نقش مهمی در ارتقای آموزش‌های مهارتی و تخصصی استان دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی افزود: توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و حرکت به سمت مهارت‌محوری، از اولویت‌های اصلی آموزش و پرورش استان بوده و این مسیر با استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها، مراکز مهارتی و بخش صنعت دنبال می‌شود.