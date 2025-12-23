به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، ملا ظهور طهوری؛ طبیب، ادیب و چهره ماندگار ادبیات تاجیک و ساجده همدم اف؛ استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تاجیکستان از جمله مهمانان خارجی نوزدهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب کرمان هستند که دوشنبه (اول دی‌ماه ۱۴۰۴) با استقبال حسین اسحاقی؛ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان و دیگر مسئولان فرهنگی این استان، وارد شهر کرمان شدند.

این چهره‌های ادبی و علمی تاجیکستان ضمن بازدید از غرفه‌های نمایشگاه کتاب کرمان در رویداد یلدایی کتاب‌محور «گواشیر» از سری برنامه‌های فرهنگی و هنری نمایشگاه نیز حضور داشتند.

پیش از این سید عبدالله مرتضی عاملی؛ فعال فرهنگی و مدیر مرکز اسلامی الدراسات و موسسه امجاد لبنان و پروفسور گئورک آساطوریان؛ نویسنده، مترجم، ایران‌شناس و استاد دانشگاه از کشور ارمنستان جمعه (۲۸ آذرماه ۱۴۰۴) وارد کرمان شدند و در رویداد‌های مختلف این نمایشگاه شرکت کردند.

نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب کرمان پس از ۶ سال وقفه به صورت بین‌المللی و با شعار «لبخند کتاب به کرمان» در راستای اهداف فرهنگی برنامه «کرمان برفراز» از ۲۷ آذرماه آغاز به کار کرد. این نمایشگاه علاوه بر بخش‌های حضوری و مجازی، بخش بین‌المللی نیز دارد و میزبان مهمانانی از لبنان، ارمنستان و تاجیکستان است.

همچنین بخش بین‌الملل این نمایشگاه با مشارکت ناشران کتاب‌های خارجی و حضور مهمانان علمی و ادبی برگزار می‌شود و شامل دیدار‌های تخصصی، گفت‌و‌گو‌های نویسندگان و نشست‌های علمی است.

گلعلی بابایی از چهره‌های ادبیات پایداری و مستندساز دفاع مقدس و جواد کامور بخشایش؛ نویسنده و پژوهشگر حوزه دفاع مقدس نیز با حضور در کرمان در نشست‌های نقد و بررسی آثار ادبیات مقاومت شرکت کردند.

گفتنی است نوزدهمین نمایشگاه کتاب کرمان با حضور بیش از ۳۳۵ ناشر داخلی و خارجی و عرضه ۲۰ هزار عنوان کتاب، شامل ۱۵ هزار کتاب ایرانی و ۵ هزار کتاب خارجی، تا سوم دی ماه ۱۴۰۴ در تالار فرهنگ و هنر کرمان ادامه دارد.