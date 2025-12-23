تفویض اختیار برای مجوز بازرسی کامیونهای حملگاز
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با انتقاد از اجبار چهار هزار کامیون گازکش شرق کشور به سفر سالانه مشهد - تهران برای یک بازرسی چشمی گفت: این روند، سالانه میلیونها لیتر سوخت و زمان طولانی رانندگان را هدر میداد و با تفویض اختیار به مشهد این اتلاف اموال متوقف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
به نقل از خانه ملت، حجت الاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر در مورد اقدامات صورت گرفته برای صرفهجویی در انرژی و بهبود مدیریت ناوگان حمل گاز مایع گفت: یکی از مسائل مهمی که در این کمیسیون پیگیری کردیم، مربوط به مدیریت مرکز اندازهگیری و صدور کامیونهای حامل گاز مایع بود. این کامیونها وظیفه حمل گاز مایع (ال. پی. جی) را از پالایشگاهها به مخازن داخل کشور یا برای صادرات به کشورهایی مانند افغانستان و پاکستان بر عهده دارند. به دلیل ماهیت خطرناک این محموله، این کامیونها باید سالانه از نظر ایمنی مخزن و سلامت فنی بررسی و تاییدیه دریافت کنند.
تا پیش از این، تنها مرکز مجاز برای این بررسی در کشور، در تهران بود. این در حالی است که برای این بازرسی، نیاز به تجهیزات بسیار پیچیدهای نیست و کارشناس مربوطه به صورت چشمی، کامیون را کنترل و سلامت آن را برای یک سال آینده تأیید یا موارد نقص را اعلام میکرد.
وی افزود: مشکل اصلی اینجا بود که نزدیک به چهار هزار کامیون گازکش فعال در استان خراسان مجبور بودند برای این بررسی سالانه، با کامیونی کاملاً خالی به تهران سفر کنند، توضیح داد: رانندگان مجبور بودند در نوبت قرار گیرند و پس از بررسی، دوباره خالی بازگردند. این امر باعث اتلاف حداقل ۱۰ تا ۱۵ روز از زمان کاری هر کامیون، تحمیل هزینههای سنگین به صاحبان آنها و مهمتر از همه، مصرف سوخت بسیار بالا و بی دلیل تنها برای دریافت یک مجوز چشمی میشد. این مسئله از طریق رانندگان و صاحبان کامیونها منعکس و سپس در جلسات اتاق بازرگانی خراسان نیز به طور جدی مطرح شد. از این رو در کمیسیون اصل نود، این موضوع را به عنوان یک دغدغه ملی در دو بخش صرفهجویی در انرژی و کاهش هزینههای حمل و نقل و همچنین رفع سختی از فعالان اقتصادی منطقه، پیگیری کردیم.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس گفت: در ابتدا مقاومتهایی برای تفویض اختیار یا ایجاد مرکز مشابه در خراسان وجود داشت. این مقاومتها در حالی بود که ما در مشهد هم کارشناسان متخصص این امر را داشتیم و هم امکان هماهنگی کامل با مرکز تهران فراهم بود. تعجبآور بود که چرا باید سالانه این همه هزینه سوخت و زمان برای انجام عملیاتی که به راحتی در مشهد قابل انجام است، هدر رود. خوشبختانه پس از پیگیریهای مستمر و فشرده به مدت حدود یک سال از سوی کمیسیون اصل نود و با همراهی استانداری خراسان و اتاق بازرگانی، در نهایت مجموعه مربوطه در تهران متقاعد شد که مجوز انجام این بازرسیهای سالانه در شهر مشهد صادر شود. به این ترتیب، کامیونهای گازکش شرق کشور میتوانند مجوز لازم را از کارشناسان مورد تأیید در مشهد و تحت نظارت و هماهنگی مرکز اصلی دریافت کنند.
وی افزود: در خصوص دستاوردها این بازرسی در مشهد بیان کرد: این پیگیری اثرات زیادی درصرفهجویی کلان در مصرف سوخت با حذف سفرهای بدون توجیه هزاران کامیون به تهران دارد، زیرا سالانه مقدار بسیار زیادی در مصرف سوخت صرفهجویی میشود.
همچنین کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری ایجاد میشود و رانندگان و صاحبان کامیونها دیگر متحمل هزینههای سنگین سفر و از دست دادن روزهای کاری طولانی نمیشوند. همچنین کاهش مخاطرات ایمنی یکی از مشکلات جدی بود که سفرهای طولانی بیجهت این کامیونهای حامل محموله خطرناک کاهش یافته که خود عاملی برای افزایش ایمنی است و تمرکززدایی و توسعه عدالت منطقهای نیز انجام شد و این تصمیم، گامی در جهت واگذاری امکانات به استانها و کاهش تمرکزگرایی اداری بود.