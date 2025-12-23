به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ رقابت ۱۱۰ قصه‌گو در مرحله استانی بیست‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی زنجان مرحله استانی بیست‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی در دی‌ماه امسال به میزبانی زنجان آغاز شد و ۱۱۰ قصه‌گو در چهار گروه سنی برای راهیابی به مرحله کشوری رقابت می‌کنند.

دبیر این جشنواره، با اعلام این خبر گفت: نظری افزود:در این دوره حدود هزار و ۲۰۰ نفر در بخش حضوری ثبت‌نام کردند که از این تعداد، ۹۸۱ نفر آثار خود را ارسال کردند. پس از پایش اولیه، ۱۱۰ نفر به مرحله استانی راه یافتند.

خانم نظری تصریح کرد: شرکت‌کنندگان در چهار گروه سنی رقابت می‌کنند؛ کودک، نوجوان ۱۲ تا ۱۷ سال، بزرگسال ۱۸ سال به بالا و کهنسالان شامل پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها. به گفته دبیر جشنواره، آثار ارسالی شامل موضوعات متنوعی از جمله قصه‌های دینی، علمی، منظوم، ایثار و مقاومت، آیین‌های سنتی و قصه‌های کلاسیک است.

وی افزود : مرحله استانی جشنواره بیست‌وهفتم در دی‌ماه جاری برگزار و نفرات برتر به مرحله کشوری و بین‌المللی معرفی خواهند شد.

خانم نظری گفت : این جشنواره تا سوم دی ماه ادامه خواهد داشت.