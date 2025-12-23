به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد ، دکتر محمود نوری شادکام در آیین افتتاحیه این جشنواره افزود: تبدیل دانش تخصصی و پیچیده به زبان قابل فهم و مطلوب با ذائقه مردم، هدف ترجمان دانش است.

وی اظهار داشت: باید از نتایج و طرح‌های تحقیقاتی محتوایی تولید شود که پذیرش بیشتری بین مردم و اقشار مختلف دارد و منجر به افزایش سواد سلامت آنها می‌شود.

رئیس دانشگاه در بخش دیگری از سخنات خود، حمایت از گفتمان ترجمان دانش و تسهیل موانع آن را از وظایف مسئولان برشمرد و بر تقویت ترجمان دانش در حوزه‌های آموزشی و پژوهشی تاکید کرد. اولین جشنواره ملی ترجمان دانش در علوم پزشکی به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یز در حال برپایی است.