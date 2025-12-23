پخش زنده
امروز: -
۴۰۰ هکتار از زمین کشاورزی شهرستان جهرم به کشت کاملینا اختصاص داده شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جهرم گفت: کشاورزان این شهرستان امسال ۴۰۰ هکتار از مزارع خود را به کشت کاملینا اختصاص دادند از این میزان سطح زیر کشت ۵۰ هکتار کشت آبی و ۳۵۰ هکتار کشت دیم است.
سجاد قناعتیان افزود: عمده کشت در بخش کردیان در مناطق باباعرب، قطبآباد و گلدامچه و در بخش مرکزی در منطقه حنا متمرکز است.
وی افزود : با توجه به بارندگیهای اخیر، پیش بینی میشود بیش از ۲۰۰ تن محصول برداشت شود.
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جهرم بیان کرد: کاملینا یک دانه روغنی مقاوم به خشکی، شوری و کم آب بر است که توسعه کشت آن به عنوان یک راهبرد کلیدی برای تنوع بخشی به الگوی کشت، مقابله با کمآبی و افزایش درآمد پایدار کشاورزان دنبال میشود.
شهرستان جهرم در جنوب فارس و در فاصله ۱۹۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.