به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، میز خدمت و دیدار چهره‌به‌چهره فرماندار شهرستان آستانه‌اشرفیه با مردم بندر کیاشهر، امروز سه‌شنبه 2 دی با حضور مسئولان شهرستان و بخش در محل بخشداری بندر کیاشهر برگزار شد.

در جریان این میز خدمت، برخی از مطالبات مردمی در همان جلسه بررسی و رفع و درباره سایر موضوعات نیز راهکارهای قانونی ارائه و دستورات لازم برای پیگیری و قرار گرفتن در دستور کار دستگاه‌های اجرایی صادر شد.

فرماندار شهرستان آستانه‌اشرفیه در حاشیه این برنامه، دیدار مستقیم با مردم و شنیدن بی‌واسطه مشکلات آنان را از اولویت‌های مدیریت شهرستان عنوان کرد و بر تداوم برگزاری میزهای خدمت و پیگیری جدی مطالبات مردمی تأکید کرد.