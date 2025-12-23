پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، میز خدمت و دیدار چهرهبهچهره فرماندار شهرستان آستانهاشرفیه با مردم بندر کیاشهر، امروز سهشنبه 2 دی با حضور مسئولان شهرستان و بخش در محل بخشداری بندر کیاشهر برگزار شد.
در جریان این میز خدمت، برخی از مطالبات مردمی در همان جلسه بررسی و رفع و درباره سایر موضوعات نیز راهکارهای قانونی ارائه و دستورات لازم برای پیگیری و قرار گرفتن در دستور کار دستگاههای اجرایی صادر شد.
فرماندار شهرستان آستانهاشرفیه در حاشیه این برنامه، دیدار مستقیم با مردم و شنیدن بیواسطه مشکلات آنان را از اولویتهای مدیریت شهرستان عنوان کرد و بر تداوم برگزاری میزهای خدمت و پیگیری جدی مطالبات مردمی تأکید کرد.