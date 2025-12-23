پخش زنده
مدیر کل بیمه سلامت خوزستان گفت: بیش از ۲ میلیون نفر به صورت رایگان زیر پوشش بیمه سلامت استان قرار دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، دکتر محمد محمد رضایی مدیر کل بیمه سلامت خوزستان افزود: در استان خوزستان ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر زیر پوشش بیمه سلامت قرار دارند که از این میزان ۲ میلیون نفر از اقشار آسیب پذیر هستند که حق بیمه آنها رایگان است.
او با اشاره به اینکه سهم افراد آسیب پذیر توسط دولت و سازمان برنامه و بودجه پرداخت میشود گفت: اعتبارات امسال بیمه سلامت چهار هزار میلیارد تومان میباشد که تمامی آن هزینه شده است.