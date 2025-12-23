به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: در پی بازرسی از دو باب منزل مسکونی در یکی از روستا‌های حاشیه پارک ملی قمیشلو سلاح شکاری، تعداد زیادی فشنگ برنو و مقداری گوشت شکار کشف شد.

رضا نامدار افزود: به‌دنبال این کشف، پرونده تخلف شکار غیرمجاز تشکیل و دادخواست قضایی پیگیری موضوع به مراجع قضایی ارجاع شد.

پارک ملی و پناهگاه حیات‌وحش قمیشلو با مساحت ۱۱۳ هزار هکتار در ۴۵ کیلومتری شمال غرب شهر اصفهان واقع شده است.

این منطقه زیستگاه گونه‌های مختلف حیات‌وحش از جمله آهو، قوچ، پازن، میش، کَل، بُز، گُرگ، کبک، تیهو و کفتار است.

پارک ملی و پناهگاه حیات‌وحش کلاه قاضی، قمیشلو و موته، پناهگاه حیات‌وحش عباس‌آباد، خارو و کوه بزرگی و یخاب، منطقه حفاظت شده کرکس، کهیاز، قمصر و برزک و دالانکوه، اثر طبیعی ملی سپاهان، تالاب بین‌المللی گاوخونی، مناطق چهارگانه تحت مدیریت حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان هستند.