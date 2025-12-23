پخش زنده
مدیرتولید انتشارات خط مقدم گفت: سردار سلیمانی، مرد میدان و پیروز میدانهای نبرد بود و ما با نگارش و انتشار کتاب «قاسم» سرگذشت یک سرباز واقعی را به تصویر کشیدهایم.
آقای محمد علی آقا میرزایی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما افزود: این کتاب، شامل زندگینامه مستند و کامل سردار سلیمانی است که در طول یک سال از انتشارش به چاپ هفتم رسیده است. این کتاب، از زمان کودکی شهید قاسم سلیمانی تا زمان شهادتش را شامل میشود که همه براساس منابع و مستندات گردآوری شده از فیلم ها، سخنرانیها و مصاحبه با نزدیکان و دوستان سردار سلیمانی تهیه شده است.
مدیرتولید انتشارات خط مقدم گفت: من در کنار مرتضی سرهنگی به عنوان محقق کتاب "قاسم" ۵ سال در یک گروه سه نفره با محبوبه عزیزی (یکی از محققان کتاب) اقدام به جمع آوری اطلاعات و نوشتن این کتاب کردیم.
آقامیرزایی با بیان این که در آپارتمان کوچک حدود ۴۰ متری فقط کار بود و کار؛ گفت: پس از شهادت حاج قاسم در ۱۳ دی ۱۳۹۸ در انتشارات خط مقدم به این نتیجه رسیدیم، تنها کسی که میتواند از حاج قاسم سلیمانی بنویسد، مرتضی سرهنگی است.
مدیر تولید انتشارات خط مقدم افزود: نخستین روزی که خبر شهادت حاج قاسم اعلام شد، من، مرتضی سرهنگی و محبوبه عزیزی عازم روستای باغ ملک، زادگاه این شهید شدیم و تا سه روز در این روستا از احوالات و گفتههای مردم و اقوام شهید سلیمانی، روایتهای متنوعی ثبت کردیم.
آقامیرزایی گفت: سراسر کتاب قاسم بر اساس مستندات و گفتوگوهای میدانی از نزدیکان و دوستان حاج قاسم است. از زمان کودکی شهید سلیمانی تا زمان شهادتشان منابع، در پانویس بیان شده و بخش بیشتر این کتاب، شامل گردآوری سخنرانیهای شهید سلیمانی در زمان و مکانهای مختلف است.
او گفت: این کتاب از کودکی حاج قاسم در روستای قنات ملک در کرمان (که روستای زادگاه حاج قاسم است) شروع میشود و تا شهادت حاج قاسم در فرودگاه بغداد ادامه دارد.
آقامیرزایی افزود: کتاب نشان میدهد که این مرد خودساخته چگونه زندگیش را آن طور که دلش میخواسته، ترسیم کرده است. خستگی ناپذیر و تلاشگر. مثل یک قهرمان واقعی. مثل یک سردار واقعی ایرانی شبیه آریو برزن که در دوره تاریخ باستان ایران زندگی میکرده است.
محمدعلی آقا میرزایی گفت:ما الان وقتی داستان آریوبرزن و زندگی اش را میخوانیم افتخار میکنیم که چطور یک سردار ایرانی جلوی مهاجمان اسکندرمقدونی ایستادگی کرد و الان حاج قاسم برای نسلهای امروزی که به تاریخ ایران علاقهمند هستند یک آریو برزن و یک قهرمان ملی که بهترین سالهای زندگیش را جلوی یه دیوانه متجاوزی مثل صدام ایستاد و برای امنیت ایران و مردم کل منطقه پایان داعش را رقم زد.
آقا میرزایی درباره کتاب "قاسم" به قلم مرتضی سرهنگی گفت: آقای سرهنگی استاد مسلم ادبیات دفاع مقدس و ادبیات جنگ اینجا نقش کلیدی را داشته است. ما در این گروه این کار کاملا نظارت مستقیم داشته و ما توانستیم تو این پنج سال کتابی عرضه کنیم که درخور مقام حاج قاسم باشد. در خور عظمت ایثاری که این مرد.
مدیر تولید انتشارات خط مقدم گفت: این کتاب با سبک ساده و صمیمانه از سه نسل قلم زده است. برای سه نسل نوشته که نقش اول آن حاج قاسم سلیمانی است.
آقامیرزایی گفت: ما در این کتاب، یک روایت درست و صادقانه ازحاج قاسم سلیمانی را ترسیم کردهایم. کسی که زندگیش را وقف آسایش مردم کرد.
وی افزود: ما در زمانی هستیم که جنگ رسانهها و جنگ روایتها است. سردار سلیمانی، مرد میدان و پیروز میدان بود و ما با نوشتن این کتاب ضمن ثبت اسناد و مدارک مستند و موثق تلاش کردیم در مقابل روایتهای نادرست از سردار سلیمانی او پیروز میدان در جنگ روایتها و جنگ نرم باشد.
این ناشر گفت: فصل یازدهم و دوازدهم مربوط به سفر سردار به عراق هست و نامهای که به دخترش نوشته است.
مرتضی سرهنگی روزنامهنگار و پژوهشگر ادبیات پایداری است. راهاندازی و فعالیت در دفتر ادبیات و هنر مقاومتِ حوزهٔ هنری، کار بر روی خاطرات اسارت و اسرای عراقی و نیز سردبیری هفتهنامهٔ کمان با انتشار دویست شماره در هشت سال، نام مرتضی سرهنگی را در ردیف برجستهترین چهرههای عرصهٔ ادبیات پایداری ایران قرار داده است.
سرهنگی فعالیت حرفهای خودئ را با نوشتن گزارش و مصاحبه در روزنامهٔ جمهوری اسلامی شروع کرد. در تیرماه۱۳۶۷ با همراهی هدایتالله بهبودی دفتر ادبیات و هنر مقاومت را در حوزۀ هنری سازمان تبلیغات اسلامی بنیانگذاری کردند. این دفتر در زمینهٔ گردآوری و تدوین خاطرات و آثار ادبی دوران دفاع مقدس فعالیت میکند. در سال۱۳۷۵ نیز عضو شورای سردبیری روزنامهٔ ایران بود. وی اکنون مدیر دفتر ادبیات و هنر مقاومت و مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگ و ادب پایداری است.