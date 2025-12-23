پخش زنده
امروز: -
سرپرست دفتر ترویج معماری، طراحیشهری و بافتهای واجد ارزش از آغاز فرایند تدوین سندی جامع برای طراحی مبلمان شهری فراگیر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، سیداحمد حسینینیا از برگزاری نشست تخصصی بررسی طرح پژوهشی راهنمای طراحی مبلمان شهری فراگیر خبر داد.
وی گفت این سند با محوریت افراد کمتوان و گروههای خاص از جمله معلولان، جانبازان، سالمندان و کودکان تهیه میشود.
به گفته حسینینیا، راهنمای مذکور در سطوح مختلف برنامهریزی شهری، معماری و طراحی صنعتی تدوین خواهد شد.
وی مهمترین ویژگی طرح را پیوند آن با مفهوم «حق به شهر» و تقویت حضور برابر شهروندان در فضاهای عمومی دانست.
سرپرست دفتر ترویج معماری تاکید کرد که رویکرد اصلی این طرح، جلوگیری از قطبیسازی و جداسازی اجتماعی در شهرهاست.
او هدف نهایی طرح را دستیابی به درک مشترک و ارائه الگویی مشخص برای طراحی فضاهای شهری فراگیر عنوان کرد.
حسینینیا از برنامهریزی برای برگزاری نشست هماندیشی با نمایندگان سازمان بهزیستی خبر داد.
همچنین فعالان میدانی و کارشناسان حوزه حقوق سالمندان در این نشستها حضور خواهند داشت.
بر اساس اعلام این دفتر، مبلمان شهری نقش کلیدی در کیفیت فضاهای عمومی و رضایتمندی شهروندان دارد.
این سند تلاش میکند با توجه به مولفههای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و اقلیمی، استانداردهای طراحی فراگیر را در شهرهای کشور تقویت کند.