پخش زنده
امروز: -
برای بیش از سه میلیون مکان شهری و روستایی اصفهان ژئو کد پستی تعیین شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل پست استان اصفهان گفت: در راستای هوشمندسازی و احراز مکانی، ۸۶ درصد از کدهای پستی اماکن شهری و ۵۲ درصد مکانهای روستایی استان معادل سه میلیون و ۳۹۲ هزار و ۴۷۴ مکان، ژئو کد (کدبندی مکانی) شدهاند.
حمید باقری با اشاره به اینکه تعیین موقعیت جغرافیایی کد پستی روی نقشه یا داده کردن آدرس بر روی نقشه را «ژئوکد» یا کدبندی کردن جغرافیایی میگویند، افزود: اصفهان با ۲۸ شهرستان، ۱۱۴ شهر و سه هزار و ۸۳۵ آبادی، یکی از استانهای بزرگ کشور است.
وی با اشاره به اینکه عملکرد استان در این خصوص از میانگین کشوری بالاتر است، ادامه داد: تمرکز اصلی خود را بر «ژئوکد» (کدبندی مکانی) در روستاها قرار دادیم و امیدواریم تا پایان سال به ۹۵ درصد برسیم.
مدیرکل پست استان اصفهان گفت: همچنین ۷۱ درصد ساختمانهای استان دارای پلاک کدپستی هستند که این رقم در بخش شهری ۷۵ درصد و در بخش روستایی ۶۰ درصد است.
وی با اشاره به اجرای طرح موسوم به «جی نف» (GNAF) (پایگاه مدیریت نشانی مکان محور) در استان افزود: اجرای این طرح مانع محکمی در برابر فساد، رانت و سوء استفادههای سیستمی و برای برقراری مدیریت یکپارچه دادههای کشور و تحقق دولت الکترونیک از اهمیت ویژهای برخوردار است.
باقری گفت: موازی کاری دستگاههای مختلف در تهیه نقشه، نیاز به هماهنگ سازی نقشههای موجود و لزوم به روز رسانی مداوم اطلاعات با توجه به تغییرات مستمر زمین و املاک از چالشهای کنونی طرح موسوم به «جی نف» (GNAF) (پایگاه مدیریت نشانی مکان محور) در استان محسوب میشود.
وی با بیان اینکه اجرای طرح «نماپست» با محوریت آموزش دیجیتال و مهارتافزایی کارکنان و اصناف یکی از اقدامات مهم پست اصفهان است افزود: این طرح با همکاری انجمن تجارت الکترونیکی ایران - شعبه اصفهان، اجرا میشود و هدف آن ارتقای توانمندیهای دیجیتال و آشنایی اصناف با زنجیره ارزش تجارت الکترونیک است.
مدیرکل پست اصفهان ادامه داد: در حوزه پشتیبانی از کسبوکارهای آنلاین، مدل خدمات فولفیلمنت یکپارچه را توسعه دادهایم که امکان انبارداری هوشمند، بستهبندی دیجیتال، رهگیری برخط و پردازش سفارشها بر اساس مدلهای دادهمحور را برای فروشگاههای اینترنتی فراهم میکند.
مدیرکل پست استان اصفهان گفت: همچنین با همکاری سازمان نظام صنفی رایانهای، در حال تأسیس کانون توسعه تجارت الکترونیک اصفهان هستیم تا بستری برای همافزایی استارتآپها، شرکتهای فناوری و فعالان فینتک در توسعه زیرساختهای دیجیتال و استانداردهای داده فراهم شود.
وی ادامه داد: شهرک تجارت الکترونیکی اصفهان طرح مهم دیگری است که با هدف جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی و تبدیل اصفهان به مرکز تجارت الکترونیکی کشور طراحی شده، این شهرک شامل خدماتی شامل فولفیلمنت هوشمند، مراکز پایش داده، زنجیره تأمین نسل جدید و خدمات فنی–مهندسی است که میتواند جایگاه اصفهان را در اقتصاد دیجیتال ارتقا دهد.
باقری گفت: در زمینه صادرات نیز، طرح پنجره واحد صادرات خرد صنایع دستی و تجارت الکترونیک فرامرزی آغاز شده تا با دیجیتالی سازی فرآیندها و استاندارد سازی دادهها، مسیر ورود محصولات اصفهان به بازارهای جهانی هموار شود.
هم اکنون ۵۵ واحد پستی دولتی شامل ۲۴ اداره، هفت ناحیه پستی و ۲۴ واحد شهری دولتی در استان اصفهان فعال است.
همچنین ۳۵۸ دفتر پیشخوان دولت، ۶۳ نمایندگی شهری، ۳۰۴ نمایندگی روستایی و ۲۴ دفتر «آی سی تی» روستایی در این منطقه فعال است که در مجموع ۵۹ درصد واحدهای پستی شهری (۴۷۴) و ۴۱ درصد واحدهای پستی روستایی (۳۳۰) هستند.