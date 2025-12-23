به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در نشست شورای زکات استان که با حضور رئیس شورای مرکزی زکات کشور، نماینده ولی‌فقیه در استان، استاندار، و جمعی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، آخرین وضعیت جمع‌آوری و هزینه‌کرد زکات در استان مورد بررسی قرار گرفت.

دبیر شورای زکات استان و مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان در این جلسه، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه زکات گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۶۴۰ میلیارد ریال زکات در استان جمع آوری شده که از این مقدار ۱۸۹ میلیارد ریال زکات مستحبی، زکات واجب عام سه و نیم میلیارد ریال زکات واجب عام و ۱۰ میلیارد ریال زکات سادات بوده است.

علی اصغر قلی پور با بیان اینکه برای جمع‌آوری فطریه، ۵۰۰ پایگاه پیش‌بینی شده که از این تعداد ۳۰۰ پایگاه آن مربوط به کمیته امداد است افزود: در حال حاضر ۱۱ مبلغ افتخاری، ۱۱۰ عامل زکات و ۲ هزار و ۵۰۰ مؤدی زکات در کهگیلویه و بویراحمد فعالیت دارند.

قلی پور با اشاره به اینکه از هزار و ۳۸۱ روستا در استان ۲۷۰ روستا مشمول زکات هستند، اضافه کرد: مجموع زکات جمع‌آوری شده در ۹ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۷ درصد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه ۱۴ طرح عام‌المنفعه در استان از محل زکات جمع آوری شده اجرا شده است، ادامه داد: ۱۳ درصد از هزینه‌کرد زکات واجب و مستحب برای طرح‌های عام‌المنفعه و ۸۷ درصد به حوزه معیشت افراد نیازمند اختصاص یافته است.

دبیر شورای زکات استان با بیان اینکه امروز ۱۵۰ سری جهیزیه بین زوج‌های جوان تحت پوشش این نهاد در استان توزیع می‌شود، گفت: همایش بزرگ زکات پیش از ماه مبارک رمضان در استان برگزار خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان هم در این جلسه با بیان اینکه ۴۰ درصد مردم استان به بخش کشاورزی وابسته هستند گفت: ۱۱۰ هزار بهره‌بردار در حوزه کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد فعالیت دارند و سالیانه بیش از یک میلیون تن انواع محصولات کشاورزی در استان تولید می‌شود.

رضا فرازی با بیان اینکه بیش از ۱۲۰ هزار هکتار اراضی زراعی، عمدتاً به صورت دیم، و ۴۰ هزار هکتار باغ شامل لیمو، گردو، سیب و انگور در استان وجود دارد افزود: بیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار رأس دام سبک و ۴۵ هزار دام سنگین در کهگیلویه و بویراحمد نگهداری می‌شود.

فرامرزی با اشاره به همکاری این سازمان در شناسایی بهره‌برداران و برگزاری دوره‌های آموزشی زکات گفت: بیش از ۲۰ هزار نفر در این دوره‌ها آموزش دیده‌اند و در امر جمع آوری زکات و پرداخت زکات مشارکت دارند.

مدیرکل امور اجرایی زکات کشور نیز در این نشست گفت: قانون زکات در سال ۱۳۹۰ تصویب و از سال ۱۳۹۱ کمیته امداد به عنوان مرجع اصلی جمع‌آوری زکات تعیین شد.

حجت‌الاسلام حسن هرمز افرود: در ۱۴ سال گذشته بیش از ۱۷ همت زکات در کشور جمع‌آوری شده که از این مبلغ ۸۱ درصد آن در حوزه محرومان هزینه شده است.

وی مجموع زکات جمع‌آوری‌شده در کشور در سالجاری را ۳ همت و ۱۰۴ میلیارد تومان اعلام کرد و ادامه داد: از این مقدار زمات جمع آوری شده ۱۳ درصد زکات واجب، ۵۰ درصد زکات مستحبی و ۳۸ درصد فطریات بوده که از این مبلغ، ۲۱ درصد وارد حساب کمیته امداد شده و ۷۹ درصد توسط شرکای همکار ثبت و ضبط شده است.

نماینده ولی‌فقیه در کهگبلویه و بویراحمد و رئیس شورای زکات رتبه پنجم استان در حوزه زکات را مطلوب ارزیابی کرد گفت: پرداخت زکات علاوه بر برکت در مال، آثار معنوی فراوانی دارد و موجب دوری آفات و مشکلات از زندگی انسان می‌شود.

آیت‌الله حسینی با اشاره به ظرفیت‌های آبی استان افزود: کهگیلویه و بویراحمد با وجود برخورداری از حدود ۱۰ درصد روان‌آب‌های کشور، بهره‌وری مناسبی از سد‌ها ندارد و در صورت هدایت آب به زمین‌های کشاورزی علاوه بر فرام شده زمینه اشتغال، پرداخت زکات در استان نیز افزایش خواهد یافت.

استاندار نیز در این نشست با بیان اینکه زکات ابزاری برای تحقق عدالت اجتماعی است گفت: زکات صرفاً یک فریضه دینی نیست، بلکه سازوکاری هوشمندانه در حوزه اقتصادی محسوب می‌شود.

یداله رحمانی افزود: زکات مکمل سیاست‌های حمایتی دولت است، به تقویت تولید محلی کمک می‌کند و موجب افزایش سرمایه و مشارکت اجتماعی می‌شود.

همچنین رئیس شورای مرکزی زکات کشور با تأکید بر ضرورت اعتمادسازی و فرهنگ‌سازی در حوزه زکات گفت: مردم باید بدانند زکات پرداختی آنها در چه مسیری هزینه می‌شود.

آیت‌الله ربانی خواستار فعال‌تر شدن دبیرخانه‌های زکات و برگزاری منظم شورا‌های زکات در استان‌ها برای رفع مشکلات و تقویت این فریضه الهی شد.

در پایان این نشست از فعالان و دست‌اندرکاران حوزه زکات استان تجلیل شد.