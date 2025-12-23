به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ در ششمین دوره رقابت‌های ایروبیک کشور به میزبانی یزد، استان اصفهان بعد از ۶ سال موفق به کسب رتبه سوم در این دوره از مسابقات شد.

در بخش اسپورت ایروبیک این مسابقات تیم دو نفره خردسالان سانیتا خاکسار و آدرینا رحیمی (مقام اول) در تیم دو نفره نونهالان فاطمه بیات و مهرسا امینی (مقام سوم) در انفرادی جوانان ستاره یوسفی مقام (دوم) ستایش حاجی‌حسینی و کاملیا شریفی در دو نفره بزرگسالان (مقام دوم) و ستاره یوسفی و حدیثه علاقه‌بند و ندا علی محمدی

در سه نفره بزرگسالان (مقام سوم) از اصفهان خوش درخشیدند.

اصفهانی‌ها همچنین در این مسابقات در بخش فیتنس ایروبیک مقام چهارم و مائده محرابی، فاطمه تیموری‌بقال، ستاره یوسفی، ستایش حاجی‌حسینی، نگارعلی‌محمدی و کاملیا شریفی در استپ ایروبیک تیمی رده سنی بزرگسالان (مقام سوم) را کسب کردند.